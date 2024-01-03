USB-C火牛選購攻略｜近年歐盟一直在努力統一不同電子產品的充電標準，而轉眼來到 2024 年，今年年底正是歐盟規定全面推行 USB-C 充電介面的最後限期，為了迎接這項新世代的充電標準，除了認識更多這項制式之外，亦是時侯考慮入手可以全面支援 USB-C 的充電設備。



2024 年底前所有電子產品轉用 USB-C

在 2022 年，歐洲議會通過充電標準的相關新法例，規定在歐盟銷售的所有手機、平板電腦、數位相機、耳機和耳機、手持式遊戲主機、便攜式揚聲器、電子閱讀器、鍵盤、滑鼠、便攜式導航系統、耳機等，其充電功率為 100W 或以下的，都必須配備 USB-C 接口，寬限期最遲到 2024 年底，而從2026年春季開始，此規定將擴展到筆記本電腦。

這項法案，旨在減少電子廢物，並賦予消費者選擇更可持續產品的能力。在統整充電介面之後，消費者每次購買新設備時不再需要不同的充電器，因為他們將能夠使用單一充電器為一系列小型和中型便攜式電子設備充電。

為何要買 USB-C 充電器？USB-C 制式充電 3 大優勢

USB-C 介面推出已經有好幾年時間，在 Android 手機尤為普及，而在 iPhone 方面，則要去到 2023 年的 iPhone 15 系列才全面轉用 USB-C。然而即使在手機方面十分常用，但此制式尚在不停地變化，大眾對於 USB-C 的認識有限，以為只是將充電線頭改為可以正反插拔的 USB 頭就算是 USB-C。

然而，在2024 年起各廠商共同追求的 USB-C 基準，其實是包括在 USB3.0 世代的規格之中的，換言之除了充電線的型態，此世代 USB 充電還有其他優勢存在👇👇👇

購買 USB-C 充電器考慮 3 大點

了解到 USB-C 制式的好處之後，都是時侯考慮一下未來將入手的新款 USB-C 充電器了。要購買適合自己的充電器，大可以從 3 個方面入手。

1. 充電口數量及輸出水平

越多輸出口，當然就可以同時為更多裝置進行充電，然而每款充電器都會有一個輸出總和，以及每個充電口都會設定最高輸出水平，各位可以按照自己需要用來充電的裝置去進行選擇。

2. 需要充電的裝置

以一般智能手機而言，30W 的輸出口已基本夠用（部份中國品牌手機有自己的快充標準，它們用的則是自家標準的充電器），而如果要為筆電進行充電，60W 是基本，有些重型機種如 MacBook Pro，就要用到 100W 方可得到最快的充電速度。

3. 攜帶方便性

在 GaN 物料推出了 2 年的今日，USB-C 充電器的便攜性提升了不少，然而大小還是會被充電口數量以及輸出水平所左右，簡單而言，越高輸出的型號，塊頭就自然更大。

抵玩 USB-C 火牛推介

不知道如何選擇？《香港01》記者就在香港市場搜羅了數款功能不俗，價格相對抵玩的 USB-C 充電器，供大家在選購前作參考。👇👇👇