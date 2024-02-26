Brother全新彩色LED、黑白鐳射打印機｜極佳表現 辦公室WFH都啱
現時越來越多人會 WFH，在家工作雖然比較靈活，但經常會遇到欠缺辦公室硬件支援的問題，打印機就是其中一項。想在家中也有企業級的高質素打印機，可以選擇 Brother 最新一代的彩色LED雙面打印機系列，或黑白鐳射打印機系列。
彩色LED雙面打印機系列
Brother 最新推出四款新一代彩色 LED 打印機，機身比上一代更為輕巧，不論在辦公室還是家中，也能以務實的價錢，打印出高色彩還原度的文稿，把每個細節完美呈現。無論是設計概念圖、彩色文稿或豐富的圖表報告，均能展現與螢幕上所見相若的真實色彩。 旗艦級型號MFCL8390CDW，A4 打印速度每分鐘高達 30 頁，且具備全自動雙面功能(包括打印、影印、掃描、傳真)，讓用家可迅速取得高質素的彩色文件，就算在家工作也能得心應手。
連接方便、簡單
Brother 彩色LED打印機系列還提供靈活連接方案，支援Wi-Fi 和 Ethernet（乙太網）連接，在辨公室可以實現多人同時共享使用。MFCL3760CDW 和 MFCL8390CDW 更配備 USB 直接打印和掃描，無需經過電腦就可以打印文件，節省繁瑣步驟。
全自動雙面四合一多功能彩色LED打印機MFCL8390CDW更配備 NFC 讀卡器，直接透過 NFC 裝置「一啪即印」。同時，授權使用者可以透過 NFC 裝置安全存取，防止未授權使用者存取重要文件，而未經存取的檔案會於指定時間後自動刪除，方便又安全。
另外，Brother 全系列打印機（包括全新彩色LED、黑白鐳射打印機）都可配合 Brother Mobile Connect 應用程式使用，只要在同一無線網絡下，就能輕鬆從流動設備連接 Brother 打印機，進行文件打印或掃描等操作。
Brother 最新一代的彩色LED雙面打印機規格：
高CP值黑白鐳射打印機
如果沒有彩色打印的使用需要，Brother 亦推出新一代黑白鐳射打印機系列，幫助中小企、家庭用家提升打印效率的同時，減低打印所需成本。Brother 新一代黑白鐳射打印機系列價格由千元起，價錢優惠但也提供齊全的功能。
DCPL2640DW 集打印、掃描及影印三大功能於一機，內置250頁的標準抽屜式紙匣及可容納50張紙的自動送紙器(ADF)，紙匣可以防塵之餘仲可以防潮以確保打印質素。此型號亦配備有線及無線網絡功能，方便用家靈活處理文件打印。
擁有四合一功能的黑白鐳射多功能打印機MFCL2885DW，最高A4打印速度可達每分鐘34 頁且具備雙面影印及掃描功能，適合對全方位都有要求的用家使用。
Brother 最新一代黑白鐳射打印機規格：
A4彩色LED打印機系列和黑白鐳射打印機系列已於電器連鎖店正式發售，亦可於各示範地點了解產品詳情 。示範地點（按此進入)。按此了解更多優惠詳情。
更多產品資訊：
彩色 LED 打印機系列: https://bit.ly/49iYWyG
黑白鐳射打印機系列: https://bit.ly/49zRteq
查詢電話: 3781 0500