Brother全新彩色LED、黑白鐳射打印機｜極佳表現　辦公室WFH都啱

現時越來越多人會 WFH，在家工作雖然比較靈活，但經常會遇到欠缺辦公室硬件支援的問題，打印機就是其中一項。想在家中也有企業級的高質素打印機，可以選擇 Brother 最新一代的彩色LED雙面打印機系列，或黑白鐳射打印機系列。



彩色LED雙面打印機系列

Brother 最新推出四款新一代彩色 LED 打印機，機身比上一代更為輕巧，不論在辦公室還是家中，也能以務實的價錢，打印出高色彩還原度的文稿，把每個細節完美呈現。無論是設計概念圖、彩色文稿或豐富的圖表報告，均能展現與螢幕上所見相若的真實色彩。 旗艦級型號MFCL8390CDW，A4 打印速度每分鐘高達 30 頁，且具備全自動雙面功能(包括打印、影印、掃描、傳真)，讓用家可迅速取得高質素的彩色文件，就算在家工作也能得心應手。

新系列的彩色LED打印機支援高容量碳粉盒TN269XL，打印量約為彩色2,300 頁及黑白3,000頁

連接方便、簡單

Brother 彩色LED打印機系列還提供靈活連接方案，支援Wi-Fi 和 Ethernet（乙太網）連接，在辨公室可以實現多人同時共享使用。MFCL3760CDW 和 MFCL8390CDW 更配備 USB 直接打印和掃描，無需經過電腦就可以打印文件，節省繁瑣步驟。

全自動雙面四合一多功能彩色LED打印機MFCL8390CDW更配備 NFC 讀卡器，直接透過 NFC 裝置「一啪即印」。同時，授權使用者可以透過 NFC 裝置安全存取，防止未授權使用者存取重要文件，而未經存取的檔案會於指定時間後自動刪除，方便又安全。

另外，Brother 全系列打印機（包括全新彩色LED、黑白鐳射打印機）都可配合 Brother Mobile Connect 應用程式使用，只要在同一無線網絡下，就能輕鬆從流動設備連接 Brother 打印機，進行文件打印或掃描等操作。

新系列打印機的待機模式安靜，還可使用噪音最小的安靜模式打印文件，在空間有限的辦公室及在家工作的客戶也不用擔心受打印機的噪音影響。

Brother 最新一代的彩色LED雙面打印機規格：



高CP值黑白鐳射打印機

如果沒有彩色打印的使用需要，Brother 亦推出新一代黑白鐳射打印機系列，幫助中小企、家庭用家提升打印效率的同時，減低打印所需成本。Brother 新一代黑白鐳射打印機系列價格由千元起，價錢優惠但也提供齊全的功能。

DCPL2640DW 集打印、掃描及影印三大功能於一機，內置250頁的標準抽屜式紙匣及可容納50張紙的自動送紙器(ADF)，紙匣可以防塵之餘仲可以防潮以確保打印質素。此型號亦配備有線及無線網絡功能，方便用家靈活處理文件打印。

擁有四合一功能的黑白鐳射多功能打印機MFCL2885DW，最高A4打印速度可達每分鐘34 頁且具備雙面影印及掃描功能，適合對全方位都有要求的用家使用。

新登場的黑白鐳射打印機系列除了標準容量碳粉盒外，客戶更可選購高容量碳粉盒TN2560XL以節省打印成本。

Brother 最新一代黑白鐳射打印機規格：



A4彩色LED打印機系列和黑白鐳射打印機系列已於電器連鎖店正式發售，亦可於各示範地點了解產品詳情 。示範地點（按此進入)。按此了解更多優惠詳情。

更多產品資訊：



彩色 LED 打印機系列: https://bit.ly/49iYWyG

黑白鐳射打印機系列: https://bit.ly/49zRteq

查詢電話: 3781 0500