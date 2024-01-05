NETA與大昌行汽車聯手　新能源電車及智能研發強勢登陸香港

近年在國內芸芸新能源電車品牌當中，NETA Auto (哪吒汽車) 能夠突圍而出，甚至進軍亞洲其他國家，全因其致力研發的創新科技，令旗下的新能源汽車與別不同。早前NETA Auto跟香港大昌行汽車達成銷售合作協議，將共同推進在智能電動出行領域的合作與發展，意味着這個以創科為本的電動車新星正式登陸香港！



新能源電車新星進軍國際

NETA Auto是中國新能源汽車新星，而它能夠進入大眾眼簾不只是因為其汽車質素高，其致力研發的創新科技亦是重點之一。專注於智能化和電動化出行，為消費者提供高品質、高性能的電動車型和智能化的出行服務，正是NETA Auto的宗旨之一。

創新科技及工業局局長孫東教授 (左七)、創新科技及工業局副局長張曼莉 (右六)、引進重點企業辦公室主任容偉雄 (左五)、中國科學院院士歐陽明高 (右八)、哪吒汽車創始人兼董事長方運舟 (右七)、香港科技園公司主席查毅超博士 (左六) 參與早前的合作備忘錄簽署儀式。

NETA Auto 2023年全車系交付新車 127,496 輛，累計銷量突破38萬輛，海外市場銷量更突破20,000輛大關！早前亦與香港科技園公司簽署合作備忘錄，NETA Auto計劃未來五年逐步投入數億至數十億人民幣，不但於科學園成立國際總部，更預計聘用近六百位研發人才，並開設面積超過四萬平方呎的智能研發中心，可見這個中國新能源汽車新星邁向國際舞台的決心。於過去一年，NETA 更於全球多個汽車設計及質量認證上屢獲佳績。當中包括 2023 MUSE Design Awards的 Platinum Award 大獎、德國 Red Dot 設計獎、TÜV SÜD 全球首張 E13 UN R155 CSMS 車輛網絡安全管理體系證書、ISO 26262 功能安全 ASILC產品認證及同級首個歐盟 E13 UNR56 車輛軟件升級管理體系認證。

NETA Auto與大昌行汽車達成銷售合作協議

在12月初，NETA Auto更與香港大昌行汽車達成銷售合作協議，共同推進在智能電動出行領域的合作與發展。根據協議，NETA Auto與大昌行汽車將在電動車銷售及售後服務等方面展開深度合作，雙方將共同拓展香港市場，為香港市民提供更多高品質的電動車款和智能化的出行服務。

NETA Auto合眾新能源汽車股份有限公司副總裁周江喜言：「我們很高興能與大昌行汽車達成策略合作，大昌行汽車在香港具有深厚的市場基礎和豐富的行業經驗，這將有助於我們更好地進入香港市場，為市民提供更多高品質的電動車型和智能化的出行服務！」。NETA Hong Kong總監Brian Yip亦表示：「我們相信透過雙方的共同努力，將為香港市民帶來更多優質的電動出行體驗。」

新車採用了寧德時代提供的三元鋰電池，可實現WLTP 標準下的續航里程約338km。

全新SUV NETA AYA正式登陸香港

此外，NETA全新SUV車型NETA AYA亦正式登陸香港，其採用最新的電動驅動技術，具有高效能、長續航力的特性；30分鐘可由 30% 充電至 80%，能夠滿足香港市民日常出行的需求。同時，新車也配備了豐富的智能科技配置，配備同級最大 14.6" 特大中控顯示屏，用於智能導航、CarPlay 多媒體連接、語音控制等功能，讓駕駛者能夠享受更便利、安全的駕駛體驗。NETA AYA early bird 意向價為 HK$188,800，更可免卻一換一煩惱。

全新NETA AYA現正於九龍灣大昌行Pop-Up展出並提供試駕。

NETA Auto和大昌行汽車將共同加大對香港市場的投入，為市民提供更多高品質的電動車款和智能化的出行服務。如有興趣了解更多，請即瀏覽：www.neta.hk

（資料及相片由客戶提供）