入台證、入臺證、台灣網簽2024｜瀂肉飯、麵線、蛋餅、火鍋，每隔一段時間又會想念台灣的美食，無論是周末去快閃，還是安排一個月去環島，去台灣記得要事先申請入台證。2024年最新版入台證申請教學，以下逐步分享。



持有香港特區護照、澳門特區護照的旅客，出發去台灣前，可以先在網上申請入台證（網簽），旅客在台灣停留不超過30天適用。

入台證所需文件：



1）有效期3個月內的護照

2）出入境機船班次

3）來台地址﹑電話

4）有效電子郵箱



入台證申請資格：



1）香港﹑澳門出生的永久居住

2）非香港﹑澳門出生者，曾在1983年後以港澳永久居民身份赴台

3）不能持有外國護照（除香港居民持有BNO及澳門居民持有1999年前取得的葡萄牙護照外）



現時申請入台證，首先要認證Email（網站截圖）

申請入台證首先要先認證港澳旅客的聯絡電子信箱，在官網輸入有效電郵後，將會接收到驗證碼。注意電子信箱不能使用大陸地區的電子郵件帳號，記者測試使用Gmail約5分鐘內能收到驗證碼。

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確認完驗證碼後，旅客需要輸入個人資料，如護照號碼、在台居住地、電話等。完成後再重覆確認資料是否無誤。所有步驟完成後，會即時知道是否批核，顯示「已核批」則可點擊「按此列印登記表」，在桃園、高雄、台中機場入境時出示。

港澳居民網路申請入台證官網（按此進入）