Samsung Galaxy S24比較：4大AI重點功能一覽！對比S23系列大不同

Samsung 在香港時間 1 月 18 日凌晨舉行 2024 年首場 Unpacked 發布會，帶來用戶們期待已久的 Galaxy S24 系列新機。今代 Galaxy S24 系列除了延續系列的旗艦定位、規格屬於市場頂流之外，今作的最大賣點就在於新加入的 Galaxy AI 人工智能，提供了多項極為實用的創新功能，讓用家體驗更加智能便利。



Samsung Galaxy S24 系列懶人包：性能、物料皆加強

(官網獨家顏色：鈦金屬綠、鈦金屬藍、鈦金屬橙)

Galaxy S24 比較 1: 外型、用料升級

Samsung Galaxy S24 系列的硬件規格對比 Galaxy S23 系列再有加強，先從外型著手，今代的 Galaxy S24 Ultra 是 Samsung 首次在邊框物料上採用鈦金屬，上手手感比起過往的鋁金屬素材更輕、更堅固。

除了邊框更強更耐用，Galaxy S24 Ultra 亦率先使用 Corning Gorilla Armor 強化玻璃，屏幕方面更一改過往幾代的曲邊設計，改用全平面玻璃，適合在手感上追求新鮮感的用戶。今代 Galaxy S24、S24+ 雖然就未有採用鈦金屬，但機框物料亦採用比 S23 系列更強的強化鋁素材，耐用度依然有所升級。

Samsung Galaxy S24 系列為系列史上最多顏色選擇的機種，以 S24 Ultra 為例，除了市面販售的鈦金屬灰、鈦金屬黑、鈦金屬紫、鈦金屬黃之外，在 Samsung 官網購買更可以選擇鈦金屬藍、鈦金屬綠、鈦金屬橙三種限定顏色。

Galaxy S24 比較 2: 2024 最強效能配置

除了外型上的提升，Galaxy S24 全系列對比起上代 S23 系列於運算能力上都有莫大提升，這全都要歸功於內置了2024 最強處理晶片 Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 for Galaxy 。

對比上代，Snapdragon 8 Gen3 for Galaxy除了 CPU 效能升級30％，其內置的 NPU 效能更提升高達 42%，可以提供領先全市場的人工智能體驗，讓部份 Galaxy AI 人工智能的功能在 Galaxy S24 的手機內置系統完成，對比 S23 自然是一大吸引力。

Galaxy S24 比較 3：Galaxy S24 系列拍攝能力升級

在處理規格的提升之外，今代 Galaxy S24 Ultra 的拍攝能力都有所增強，對比 S23 Ultra 的最大變化在於其遠攝鏡頭，由 1000 萬像素的 10x 光學變焦鏡，改成 5000 萬像素的 5x 光學變焦鏡。

雖然其光學鏡頭倍數減少，但得益於像素更大、吸光能力更強的新型感光元件，令 S24 Ultra 的遠攝能力不跌反升，配合 AI 可以拍攝更清晰、更明亮、層次更分明的遠攝相片。

👇👇👇按圖放大看 Samsung Galaxy S24 系列與上代之規格比較👇👇👇

Galaxy S24 系列 - Galaxy AI 必知 4 大實用功能

在硬件規格的補強之外，Samsung Galaxy S24表示今次最重點是強化新機的 Galaxy AI 功能，提供包括一鍵智能搜尋、即時翻譯、文字處理以及影片/相片處理等 4 大實用新功能，只要登入 Samsung 戶口就可以使用。

1. 一鍵智能搜尋 Circle to Search

用家無論在使用任何 App，通過長按 Home 鍵或屏幕底的橫條，就可以將畫面「定格」，屆時再點選或圈出想搜尋的物件，就可以跳轉到 Google 搜尋相關結果，大幅提升搜尋效率。

2. AI 圖像處理、幫助創作

至於相片及影片處理，用家可以利用新增的相片助手功能，通過AI技術自動填充照片中空白區域，或擦除不想要的物件，用戶更可以發揮創意，將相片中的人物／物品進行放大／縮小，AI 會自動填補畫面中的空白，幾秒間就可以製作出有趣的創意圖片。

Galaxy AI 的人工智能，更會自動偵測相片入面的反光，並可以一鍵去除，對於經常被玻璃反光阻礙而未能拍攝靚景的用戶而言非常有用。

除了圖片有 AI 幫忙，影片方面亦新加入了「智能慢動作」的有趣功能，在 Galaxy A24 系列的相簿之內，Galaxy AI 的生成式智能可以辨識到影片內的影格內容，當用戶在播放影片中長按畫面，即會以人工智能方式計算出更多影格，從而製作幾可亂真的慢動作影片。

3. 文字、通話即時翻譯

Galaxy S24 提供的即時翻譯功能分為「Call Assist 通話助手」和「Chat Assist 聊天助手」；「Call Assist 通話助手」最強大之處是可以實現即時語音通話時的逐句翻譯，目前已支持英文、普通話、日文、西班牙文等 14 種語言，雖然初推出時未會支援廣東話，而顯示的中文亦暫時是簡體中文，但據官方稱廣東話以及繁體中文的支援將會在 2024 年透過更新加入。

除了語音即時翻譯，Galaxy AI 用於翻譯之上的另一有趣功能還包括 Chat Assist聊天助手，它可以在 WhatsApp、Messenger 等通訊軟件中亦支援即時翻譯功能，只需一鍵打開後，原本只有顯示外文的對話框就會額外顯示出文字譯本，當需要理解外國朋友的訊息時再不需重覆進行複製貼上的工序，非常實用。

4. 智能處理文字內容

在文字處理方面，Samsung Galaxy S24 系列就透過 Galaxy AI 加入「寫作助手」功能，用戶只需要在起草文字之後點選 Samsung 鍵盤的 Galaxy AI 寫作助手，即可以自動糾正錯別字、調整語氣，以應付不同場合與對象的溝通場景。

Samsung Galaxy 手機的皇牌筆記 App、Notes 當中亦也新增了筆記助手功能，能夠自動為手寫筆記整理格式、歸納要點，另外又會自動因應內容自動生成筆記的封面圖；除了在 Notes 當中有文字整理功能，Samsung 網頁瀏覽器亦可以即時在 App 內自動整理網頁內容重點，免卻了「複製+貼上」的額外功夫。

綜上所述，Galaxy S24 系列通過強大的 Galaxy AI 提供了多項創新功能，包括智能搜尋、翻譯、文字及圖像處理等，均可大幅提升用家的手機使用體驗，亦是近年 Samsung Galaxy 系列機種最大膽且實用的更新，對新科技有興趣的朋友必試。

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