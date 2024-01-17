DJI Mic 2正式推出｜不少Vlogger或Youtuber拍攝時，對於無線收音咪要求十分高，收音好之餘又要夠輕便使用。早年DJI一推出首款無線咪時，因為使用方便，幾乎任何手機都可以一插即用，深受不少用家喜愛。今年終於公布推出第2代DJI Mic 2，無論內外都得以大升級！



收音色更真實還原

DJI Mic 2 在收音方面進行了全面升級，支援全指向收音，專注於優化人聲聆聽感，適用於各種場景，如 vlog 日常記錄和人物訪談。全新的智慧降噪功能有效地降低環境噪音，搭配防風毛套更能抵擋風噪，確保在戶外、城市場景或嘈雜的公共場所拍攝時也能清晰收音。立體聲錄音模式讓您可以同時錄製兩個音源，方便後期製作。此外，DJI Mic 2 還設有安全音軌雙重保障，避免因過曝等問題造成聲音遺失，確保在音量落差大的場景下無障礙收音。

操作體驗更流暢高效

DJI Mic 2 從外觀設計到錄製體驗都注重多重精巧設計，為用家提供便捷易用的操作體驗。一體收納設計、開蓋即自動開機的功能，以及充電盒開蓋可自動配對接收器與發射器，都展現了對用家便利性的高度關注。新增的轉盤和升級的觸控螢幕使用家能夠即時查看錄音音量、電量、充電狀態等資訊，並輕鬆調節各項參數。發射器的震動反應功能讓用家立即得知操作狀態。此外，DJI Mic 2 的發射器支援藍牙直連多種裝置，無需接收器，提供更多操作的靈活性。

大量配件同步推出

穩定可靠的拍攝方面提供了多項功能。支援 32bit浮點內部錄音，能夠處理複雜的聲音環境，保留完整音訊資訊。發射器內建 8GB 記憶體，儲存長達 14 小時的無壓縮音訊，提供一鍵匯出進行後期製作。在無干擾環境下，DJI Mic 2 音訊可在 250m範圍內穩定傳輸，發射器和接收器均能續航長達 6 小時，搭配充電盒使用續航可達 18 小時，滿足多種長時間創作及直播需求。DJI Mic 2 採用創新外觀材質設計，提供透明黑和珍珠白兩種顏色選擇，充電盒更是以金屬材質打造，並新增鎖扣設計，提高設備的安全性。此外，DJI 還推出了領夾式咪，擁有獨特的可旋轉角度設計，更方便用家。

DJI Mic 2（雙發射器加單接收器，連充電盒）售價為$2,709、DJI Mic 2（單發射器加單接收器）售價為$1,629、DJI Mic 2 發射器（透明黑）或 DJI Mic 2 發射器（珍珠白）售價為$759