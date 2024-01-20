Galaxy S24系列接受預訂　SUPREME呈獻「無價」禮遇

近日最矚目的莫過於首度加入AI人工智能科技的Samsung Galaxy S24系列手機，勢必為智能手機帶來翻天覆地的變化。那邊廂，和記電訊尊尚品牌SUPREME宣佈推出「零機價」預訂計劃震撼市場，配合獨家貼心禮遇，讓客戶享受結合AI智能及優越數碼服務的「無價」體驗。



系列以Galaxy S24 Ultra最受矚目，結合革命性 Galaxy AI 人工智能，可謂「全能」擔當，完美掌控文書工作，成就你「智」有實力的掌上秘書。

真正「無價」預訂SAMSUNG Galaxy S24 Ultra 512GB

即日起，客戶上台或升級選用指定$638月費計劃*，即可「零機價」出機預訂SAMSUNG Galaxy S24 Ultra 512GB，另獨家尊享MOMAX鈦金屬色旅行充電器(價值 $348)及其他SAMSUNG原廠配件，禮遇先到先得，送完即止。

貼心月費計劃 更優越體驗

成為彰顯卓越身份的SUPREME客戶，更可享英皇戲院VIP會籍2年，尊享全年購票高達85折、網上訂票手續費全免、迎新獎賞、生日禮遇及會員限定優惠。SUPREME另更貼心加送「防騙組合」月費計劃，為客戶提供全方位流動保安服務，識別並阻截詐騙及滋擾來電。

SUPREME誕生以來一直以世界級網絡及優越服務備受尊貴客戶青睞，一方面網羅最新大熱旗艦手機產品，另方面提供更多網絡資源、貼心私人助理、網羅文化匯萃的尊尚禮遇及個人化服務，為客戶締造非凡優越的數碼生活。

01評語 縱觀市場上類似定位的品牌，SUPREME的「無價」禮遇確實比對手更優厚！客戶同時更可享專屬私人助理及精彩的SUPREME Select體驗包括戲院VIP會籍、海逸國際酒店集團及PRIVATE i旗下髮型屋及美甲服務優惠等，確實體現高人一等的尊貴禮遇。

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*優惠只適用於指定型號及月費計劃，數量有限，先到先得，售完即止。優惠受條款及細則約束。