Galaxy S24系列試玩活動精華重溫！搶先全港試Samsung最強AI手機
撰文：蔡浩騰
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Samsung Galaxy S24系列試玩｜Samsung Galaxy S24 在美國發布後，即火速來到香港上市，今代一如過往有著不少重大升級，更是史上首次加入 Galaxy AI 功能的 Samsung 手機，未來感滿滿、叫人躍躍欲試！
為了讓各位準買家可以更清楚 S24 系列的各項設計及功能，在 1 月 19 日晚《香港01》科技玩物 HashTech 就再聯同 csl 一同舉行了 Samsung Galaxy S24 系列的試玩活動，以下就與各位重溫當日精華。
HashTech 編輯、嘉賓即席講解 Galaxy S24 新功能
今次的試玩活動分為兩部份，開始時先由 HashTech 編輯有機男 Aaron 以及嘉賓主持 Sa 妹現身說法，為現場觀眾以及在網上觀看直播的網友分享 Galaxy S24、S24+ 以及 S24 Ultra 的功能及設計，讓各位極速了解三部 Samsung 新機的好玩之處。
現場觀眾深入實機試玩
在主持示範過後，就輪到現場觀眾親身試玩 Galaxy S24 系列的各部新機，在場共有數十部實機供試玩，在試玩期間若有疑問，他們亦可以向在場的 csl 工作人員即時查詢。
csl 獨家出機優惠
csl 為今次的試玩活動參與者提供了不少限定優惠，但錯過了當晚活動的朋友想出機亦一樣有著數！不論是在 csl 出淨機還是買機上台，csl 都會提供不同優惠、原廠配件贈品以及月費回贈，詳情可以參閱以下圖片👇👇👇