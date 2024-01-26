Samsung Galaxy S24系列試玩｜Samsung Galaxy S24 在美國發布後，即火速來到香港上市，今代一如過往有著不少重大升級，更是史上首次加入 Galaxy AI 功能的 Samsung 手機，未來感滿滿、叫人躍躍欲試！

為了讓各位準買家可以更清楚 S24 系列的各項設計及功能，在 1 月 19 日晚《香港01》科技玩物 HashTech 就再聯同 csl 一同舉行了 Samsung Galaxy S24 系列的試玩活動，以下就與各位重溫當日精華。



HashTech 編輯、嘉賓即席講解 Galaxy S24 新功能

有觀眾試玩過後對 Galaxy S24 系列新機的各項表現都相當滿意，即時詢問 csl 工作人員有關上台出機的詳情（黃寶瑩 攝）

今次的試玩活動分為兩部份，開始時先由 HashTech 編輯有機男 Aaron 以及嘉賓主持 Sa 妹現身說法，為現場觀眾以及在網上觀看直播的網友分享 Galaxy S24、S24+ 以及 S24 Ultra 的功能及設計，讓各位極速了解三部 Samsung 新機的好玩之處。

Samsung Galaxy S24 系列除 Galaxy AI 功能夠強，S24 Ultra 更內置最新的 Wi-Fi 7 制式，加上 csl 5G 的網絡，不論室內、室外都同享極速上網（黃寶瑩 攝）

Sa 妹與 Aaron 更即席示範 Galaxy AI 強勁的執相功能（黃寶瑩 攝）

現場觀眾深入實機試玩

不少來試玩的用戶對 Galaxy S24 系列的拍攝能力都甚感興趣（黃寶瑩 攝）

在主持示範過後，就輪到現場觀眾親身試玩 Galaxy S24 系列的各部新機，在場共有數十部實機供試玩，在試玩期間若有疑問，他們亦可以向在場的 csl 工作人員即時查詢。

Galaxy S24 Ultra 加入鈦金屬物料的新外型，亦是不少用戶上手必試（黃寶瑩 攝）

不少人即場實試 Galaxy S24 系列的多項功能（黃寶瑩 攝）

有觀眾試玩過後對 Galaxy S24 系列新機的各項表現都相當滿意，即時詢問 csl 工作人員有關上台出機的詳情（黃寶瑩 攝）

csl 獨家出機優惠

csl 為今次的試玩活動參與者提供了不少限定優惠，但錯過了當晚活動的朋友想出機亦一樣有著數！不論是在 csl 出淨機還是買機上台，csl 都會提供不同優惠、原廠配件贈品以及月費回贈，詳情可以參閱以下圖片👇👇👇

csl Samsung Galaxy S24 系列 獨家出機優惠頁面