Lockly PGD898智能門鎖實測｜近年不少家庭都將大門傳統門鎖換為智能門鎖，為了可以更方便出入，就算無帶門匙都可以利用密碼、門卡或指紋來開門。不過智能門鎖由幾百蚊至幾千不等，究竟如何選購好呢？今次記者家中更換Lockly最新PGD898智能門鎖，看看這一款智能門鎖值不值得大家更換？



記者家中原本是安裝了一把價值數百元的指紋鎖，在當初使用時反應還好，不過用了幾個月之後，指紋感應的準確度愈來愈低，需要按上幾次才準繩地開門。而今次換上了Lockly Secure Vision Lux PGD898，因為這一款門鎖官方指不單有更快更準確的指紋感應外，更有非常實用的智能門鈴功能，當然值得一試更換。

記者更換了Lockly功能最齊備的Secure Vision Lux PGD898，更實試使用了近2個月。

Lockly Secure Vision Lux PGD898是一款結合智能門鈴和智能鎖的2合一智能鎖。搭載了高清廣角鏡頭和智能門鈴，用家可透過Lockly手機app隨時實時遙距查看門外情況，進行雙向對話並解鎖。此外，配合Lockly的PIN Genie防窺視密碼盤，提供極為方便、安全的大門智能方案。智能鎖結合了高清廣角鏡頭、防偷窺電子按鍵、藍牙和指紋辨識技術，應用在大門，以監控有限區域的進出。高清廣角鏡頭的加入讓用家在Lockly APP清晰看到訪客的即時影像。當有人按下門鈴時，用家手機更即刻收到推送通知，打開APP即可實時查看門外情況，進行雙向對話並直接解鎖，方便客人進屋。

可以利用手機遙距睇到按門鈴的即時視像，以及操作門鎖。

智能門鈴的鏡頭畫面十分清晰

除了智能門鈴外，它更擁有Lockly PIN Genie防窺視密碼盤的全球首創技術實時變更數字鍵盤，有效防止密碼位置、指紋等痕跡的被窺探。3D活體指紋感應技術，官方指可以在0.5秒內快速開鎖，並且僅有活體指紋才能被識別。新的「掃碼解鎖」功能使得在手機有網絡訊號的情況下，用家可直接使用Lockly手機APP掃瞄智能鎖上的藍色二維碼開啟門鎖，更為方便。神奇離線密碼(OAC)功能更為貼心，可在無需連接互聯網的情況下，透過電子郵件、短訊等方式生成一次性或可重複使用的密碼，隨時授予門鎖的訪問權限。

可以利用密碼、指紋、手機或實體鑰匙來開鎖。

記者安裝了此門鎖近2個月，實測下指紋的反應極快，用上了2個月依然準確，相較於之前使用的平價指紋鎖更為靈敏。而且可以利用鏡頭遙距睇攝像頭和開門的功能，就算家中沒有人，突然有人送貨時仍可以與對方即時通話，十分方便。加上防偷窺電子按鍵的設計更讓輸入密碼時感到更為安心和安全。

在更換PD898之前，用上數百元的指紋鎖時，用了2-3個月後感應指紋愈來愈不準確，實在令人難以忍受。

實測過後Lockly PGD898優勝之處不僅在於結合了智能門鈴和智能鎖，更在於手機實時遙距監看門外情況，適用於室內外，包括不同環境的應用。Pin Genie防偷窺電子按鍵技術和3D活體指紋感應技術進一步提升了安全性。而且可以使用藍牙連接智能手機，支援RFID智能卡及「神奇離線密碼」功能，使得開鎖更為方便。如果配備的Lockly Gateway Wi-Fi Hub更是即插即開通無線上網功能，可連接互聯網，並可搭配Alexa和Google智能助理使用，進一步提升了智能家居的整合性。雖然比一般智能鎖較昂貴（市價大約$6500包安裝），但一分錢一分貨，為了家居安全，貴一點的門鎖相信亦是值得投資。

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