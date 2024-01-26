蘇寧開倉3折清貨 Samsung Galaxy A23、Tab S6半價發售｜蘇寧西九龍中心門市因租約期滿，將於 1 月 27～30日期間，舉行開倉清貨優惠，折扣低至 3 折。當中包括新品、陳列品，Samsung Galaxy A23 和 Tab S6 約半價就能入手。



蘇寧限時開倉

蘇寧西九龍中心店將在 1 月 27 日～30 日開倉，多件新品、陳列品低至 3 折推出，包括 Samsung Galaxy Tab S6 Lite 128GB陳列品減$1,789、Dell Inspiron 24 多合一桌上型電腦陳列品減 $3,800、Samsung 65" OLED 4K S95B電視陳列品減 $26,990等。

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由於優惠產品包括陳列品，陳列品並沒有保養，因此入手前需要檢查清楚產品狀況，是否合乎自己的標準，以免買回家後才發現當中有損毀或失靈，反而得不償失。

蘇寧西九龍中心店開倉



開倉期：2024年1月27至30日 (星期六至二)

營業時間：11:00-20:00

地點：深水埗西九龍中心四樓402-3及405-6號鋪



友和龍年優惠

另外，友和亦在網店中推山龍年優惠，由即日起推出「友和 YOHO 賀年超級閃購」，每個星期四凌晨 00:00 開始，都有一些快閃產品優惠，低至 28 折。折扣產品包括 Morus Zero消毒殺菌乾衣機、Samsung 27"人體工學電競螢幕、MacBook Pro 16" M2 等。