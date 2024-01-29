Gundam Seed超合金，魂店限定MIGHTY STRIKE FREEDOM GUNDAM今週必搶｜上星期日本正式上畫劇場版《機動戰士高達 SEED Freedom》，Bandai當然不會錯過「服務fans」的機會，同步推出劇場版2台終極機體的超合金以及HG模型！而且最今個星期正式開訂！



香港魂店獨家開賣MIGHTY STRIKE FREEDOM GUNDAM

雖然香港仍未有劇場版《機動戰士高達 SEED Freedom》上畫的消息，可是香港Bandai已經急不及待推出劇場版最終自由高達的超合金「MIGHTY STRIKE FREEDOM GUNDAM」，而且於1月30日香港魂店預售，fans們當然不要錯過！

新機體採用電鍍、壓鑄合金技術的「超合金」模型品牌中登場。不單富有特色的金色關節及新設定的「PROUD DEFENDER」等部位採用鍍金塗裝。武器則用上富重厚感的電鍍彩色塗裝，將動畫中金碧輝煌的形象以「超合金」獨有的風格呈現。此外，更配有發光組件，頭部主鏡頭及副鏡頭可以發光。通過換上有開口的更換用天線配件，即可重現從額頭射出光線的發光狀態。售價為$1930。

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另外，官方亦公布了將於6月及5月分別推出劇場版《機動戰士高達 SEED Freedom》的MIGHTY STRIKE FREEDOM GUNDAM外，另外亞斯蘭的無限正義貳式（Infinite Justice Gundam Spec 2）的HG高達模型。此外，還公布了2月8日將會推出Metal Robot魂的命運高達貳式（Destiny Gundam spec 2）！SEED fans今次絕對大破慳囊。

HG 無限正義貳式及MIGHTY STRIKE FREEDOM GUNDAM

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