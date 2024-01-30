AION Y Plus港版將推出｜最近，國內汽車品牌廣汽埃安正式進軍香港，在九龍灣開設首間陳列室，同時舉行新車發佈儀式。埃安推出多款新能源車型，首次在香港展示，吸引消費者目光。其中AION Y Plus更是首款確認上市的新車，其550公里超長續航力，以及大容量行李空間等優勢，成為全場焦點。



AION Y Plus 續航力遠超同級車

在廣汽埃安這次香港發佈會上，AION Y Plus無疑是最搶眼的新車。作為埃安第一款正式進入香港的車型，AION Y Plus憑藉其驚人的續航里數、寬敞舒適的車廂空間，以及人性化智能系統配置，勢必會在香港市場掀起熱烈銷售。AION Y Plus最大優勢就是其超長的續航能力。在NEDC測試標準下，AION Y Plus的最高續航里數可達550公里，遠遠超過同級車型。這可以輕鬆應付香港人的日常出行，充一次電就可以行駛一個星期，免除頻密充電的麻煩。

國內AION Y Plus銷售數字非常理想

空間方面，AION Y Plus設計了超大的行李空間，車廂可以靈活變形，可以輕鬆容納三個大型行李箱。如果去露營旅行，也可以載帶整套的露營用品。AION Y Plus完全達到了極致的生活場景化，可以滿足不同消費者的使用需要。新車更採用埃安最新一代的星靈智能電子系統，具備自動泊車、遠程控制等智能功能，為駕駛者提供方便體驗。車上的多彩螢幕、空調香薰功能也讓車廂更具科技感。

埃安除了AION Y Plus外，還同時推出多款新電動車型，包括Hyper SSR超跑、Hyper HT純電SUV，以及AION ES全新電動車型號，這幾款新車如無意外，繼續引入市場促進香港電動車市場發展。

身為嘉賓的陳山聰，對Hyper SSR電動超跑特別喜愛

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今次埃安並沒有公布AION Y Plus的香港售價，以及正式到港時間，可是根據國內的售價參考下（約12萬至19萬人民幣），相信到港的售價與其他國內品牌同級電動車差不多吧，平價電動車亦會有更多選擇。

Hyper HT純電SUV