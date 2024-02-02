呢間出Galaxy S24 Ultra 最抵玩　識玩可以平到$5,600+$1,000

近年旗艦手機鏡頭越嚟越靚，但每張相嘅MB數都越嚟越大，拍埋片就更加快打爆手機容量。明明以前用256GB，慢慢都要升做512GB，然後都開始發現唔夠用，手機容量都要攻頂！1TB即將成為大趨勢，原來識得揀的話，價格未必貴好多，好似Samsung Galaxy S24系列咁，用呢個方法出機，1TB反而最抵玩！



新機公售 出機優惠慳一半 仲送高達5,000里數

可能大家仲以為等出新機，到時先追上一代型號先係最抵。其實近年電訊商轉晒玩法，新機預售同正式發售期係最多優惠。3台今次繼續搶住做全城最抵嘅台，上台出Samsung Galaxy S24 Ultra 1TB機價即減$5,400 (現客仲減多$200)，仲有限量額外$1,000 Trade機補貼，呢個價分分鐘抵過去官網買淨機。加上而家出S24 Ultra，可以揀送5,000里數或藍牙耳機做贈品，非常推薦揀里數，因為而家日本來回機票只係25,000就換到，呢度等於補貼咗1/5，其實唔錯。

一表睇清邊個台最抵

講多無謂，計晒成條數出嚟比較最實際。淨睇月費價錢，3香港$288月費未必最平，要計晒合約期總支出先知邊間最抵。雖然3台月費計劃係包60GB本地數據及1GB內地及澳門數據，但老實講都好夠用。加上計埋上面講嘅機價優惠，合約期內總支出先見真章，只係$14,882，就算唔計限量額外$1,000 Trade機補貼，都係幾個台之中最抵！B台雖然月費$236，合約期亦都係平手，但計總數都貴千幾蚊。同樣都係出短合約期嘅C台就仲貴，月費要$316，全期支出更加係$17,682，比3香港貴出起碼$2,800!!

公售出機嘅其他禮遇：

🎁送高達5,000「亞洲萬里通」里數獎賞，或 Galaxy Buds FE

🎁25W旅行充電器

🎁雙向閃電快充行動電源（適用於S24 Ultra/ S24+）

🎁總值超過 $2,700嘅執相、剪片、打機等Apps/服務優惠

同系新機 全部有優惠

將出完S24 Ultra慳咗嘅錢，用嚟出多部同系列S24 | S24+都唔肉赤，做Work phone或送俾屋企人用都絕不失禮。加上S24 | S24+同S24 Ultra一樣有實用AI功能，想入手真係快啲去3香港問吓，部分優惠名額有限，賣晒就無！

➡️ 去3香港門市問詳情：https://bit.ly/3CvKRyB

➡️ WhatsApp查詢：https://bit.ly/4bhsy0N

優惠受條款及細則約束

（資料及相片由客戶提供）