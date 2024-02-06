年廿八大掃除／廢舊電器回收教學｜年廿八大掃除時，亦會順便清理家中不要的舊家電，不過「四電一腦」要處理也不是那麼容易。以下分享 5 個方法，處理、回收「四電一腦」，除了可以妥善處理，更有助減廢循環再造，甚至幫助有需要的人。



銷售商免費處理

根據環境保護署的香港減廢網站，「四電一腦」包括：冷氣機、雪櫃、洗衣機、電視機、電腦、打印機、掃描器及螢幕。「四電一腦」需要交由持牌回收設施作適當處理，因此在購四「四電一腦」時，可享有由銷售商提供的法定免費除舊服務，只要向銷售商聯絡即能上門取走同類舊電器。

政府營辦商的免費收集服務

如果沒有購買新的家電，但亦需要棄置「四電一腦」的話，亦可以致電預約政府營辦商的免費收集服務，環保之餘也無需要自行棄置舊家電。

回收熱線 2676 8888 或；

WhatsApp (6081 5096)



仍能正常運作家電可找｜綠在區區

一些舊家電可能仍運作正常，除了棄置外也可以回收捐贈，綠在區區在香港各區都有回收站，亦支援回收「四電一腦」。香港減廢網站提醒，如想回收舊家電，應保持整潔，以及清空家電內的物品。如要回收電腦，應先刪除設備內的私人資料。

WEEE·PARK｜免費上門回收

WEEE·PARK 提供免費上門回收，設有復修工場，可將一些仍能運作的電器修復成「再生電器」，以轉贈給有需要的家庭。可供捐贈的再生電器包括雪櫃，洗衣機，空調機和電視機。

賽馬會回收轆轆｜開車來找你

賽馬會「回收轆轆」流動環保車會在不定期於各區停泊，目前主要在東九龍（將軍澳、西貢、黃大仙、九龍城等）為試點，可回收「四電一腦」、小型電器、充電器等，把狀況較佳的二手電器供有需要人士使用。