Vision Pro 試完即棄爆退貨潮｜Apple Vision Pro AR眼罩由發布到出售都備受果迷關注，更在開售後很快接到大量訂單。可是，革命性的 Vision Pro，不論價錢還是實用性，在網上都收獲兩極的評價。近日，外媒更爆出 Vision Pro 出現退貨潮，並歸納兩個主要原因。



舒適度不足

Vision Pro這類頭戴式裝置，其實市面已有大量同類商品，礙於機件重量，配戴舒適度一直未能徹底解決。Apple 公布 Vision Pro後，果迷就非常期待，心想蘋果都敢出頭戴式裝置，相信一定已解決重量問題，能夠長時間舒服配戴使用。可是有用家實際使用後，發現 Vision Pro 的重量仍集中在前方，令重量不平均，影響舒適度。

而更重要的是，使用 Vision Pro 的過程會令人感到頭痛，進而引發頭暈問題。外媒 The Verge 的人員和部分用家更反映，使用 Visio Pro 令眼睛乾澀和發紅，就算短時間使用也會感到不適。因此，就算想使用 Vision Pro，也會因為不適感令人不想戴上。由於頭戴式裝置的可調校範圍有限，而每個用家的頭部、面形尺寸不一，改善配戴舒適度仍是各大廠方首要面對的難題，似乎這點連 Apple 也未找到最佳答案。

手勢操作指引十分準確

價錢vs功能

Vision Pro 售價為3499美金（約港幣$27,650），另一個退貨的原因，正是部分用家認為這高昂的價格下，沒有足夠的生產力支援。由於使用 Figma 螢幕有機會出現暈眩，因此難以用來長時間處理工作。當不能用來提算工作效率，又沒有足夠遊戲可玩的情況下，使部分用家唯有退貨處理。