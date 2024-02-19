來到春天，又到香港潮濕問題嚴重的日子，根據天文台未來九天天氣預報，接下來 4 日相對濕度都竟高達 100%，其後亦一直維持在 70～90% 水平。想對抗潮濕問題，抽濕手段必不可少，但抽濕機、冷氣、抽氣扇等，哪一個方法最有效呢？



冷氣效率比想像低

部分冷氣具有抽濕模式，可是用冷氣的抽濕功能耗電情況卻相當驚人。台灣經濟部能源局分享，當冷氣開啟抽濕模式時，只是使用開抽濕機的 1/3 時間，耗電量就高出兩倍，而且極限的相對濕度大約只有 55～60%，效果和耗能表現都不佳。

有部分人認為，正常開冷氣也有抽濕效果，但 Facebook 專業「裝修中伏大全（裝修學院）」分享，冷氣雖有抽濕效果，但需要透過「冷凝」方法完成熱交換，在較凍的天氣下冷疑效果也不太好。如改開暖氣，潮濕空氣上升後會停留在室內，因此也做不到真正的抽濕。

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抽氣扇睇天氣開

有人會選擇開抽氣扇除濕，開抽氣扇雖然可以把室內的潮濕空氣抽出室外，但同時也會把室內空氣抽入屋內。香港潮濕的日子，大多伴隨大霧，因此在高相對濕度的日子，開抽氣扇除濕的效果也不理想。

消委會抽濕機評測

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抽濕機最好選擇

眾多的除濕方法中，仍是抽濕機是比較好的選擇，但也要注意使用方法。首先在擺位上要留意，應放在室內的中央位置，不應放在角落或牆邊，盡量令抽濕機四周有足夠的空氣洗通空間，也能確保散熱情況。

同時，使用抽濕機也需要關窗，當抽濕機運作期間，打開門窗會令室外的濕氣進入，增加抽濕機的負擔，同時令室內濕度沒法減低，只會不斷浪費電力，所以使用時記得關窗。亦可以配搭循環扇使用，增強空氣流通。