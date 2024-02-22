小米Xiaomi 14 Ultra正式發布｜小米推出了最新旗艦機小米14 Ultra，這正是不少人心目中完美的科技體現，不單配備全新Leica四鏡相機，而且更有不少硬件上的大幅更新，fans們絕對期待吧！



Leica四鏡相機 極致影像體驗

小米14 Ultra配備了極致強大的Leica級影像系統，採用Sony最新第二代1吋感光元件，搭配5000萬主相機、超廣角以及3.5長焦及5倍潛望式長焦鏡頭，可以實現從廣角到超長焦的無縫變焦。小米獨家研發的AI深度學習算法平台「Xiaomi AISP」，更將影像處理效果提升至全新層次，讓用家可以擁有鬼斧神工般掌控影像創作。

全系列小米14 Ultra都對應雙向衛星通訊

小米14 Ultra與Leica深度合作

拍片方面，支援4K/60幀全焦段變焦、4K/120幀高影格率、慢動作拍攝，以及全焦段8K/30幀不限時錄製。

小米14 Ultra

瞬發秒充影像創作動如電流

配備6.7吋微曲屏，支援1-120Hz LTPO可變更新頻率，擁有3200x1440解像度、3000nit峰值亮度。另外內置Snapdragon 8 Gen 3晶片，再搭載5300mAh超大電池以及支援80W無線快充技術，電量充沛讓用家安心創作。小米14 Ultra更支援雙向衛星通訊，可以即時發送緊急信息，突破地球的限制，時時刻刻和重要的人保持聯繫，安心放心。

小米14 Ultra鈦金屬尊享版

TC-4鈦金屬工藝尊享限量版

小米14 Ultra另外還會推出鈦金屬尊享版，它運用頂級TC-4鈦金屬打造機身，不僅堅固耐用，手感更是細膩柔潤，可謂工藝的極致體現。配備頂尖配置，是小米系列手機的最強旗艦。

小米14 Ultra售價非常進取

小米14 Ultra售價＋預售日期

小米14 Ultra開創了智能手機的新篇章，無論拍照創作、快速充電還是通訊體驗都達到了史無前例的高度。價格方面，小米14 Ultra分別為12+256GB 6499人民幣（約$7065港幣）、16+512GB 6999人民幣（約$7610港幣）、16GB+1TB 7799人民幣（約$8480港幣），而鈦金屬特別版售價達到8999人民幣（約$9785港幣），全系列都配有配衛星通訊，將於2月27日上午10點正式推出（現已中國官網已可預售）。究竟香港何時會推出國際版呢？大家拭目以待吧！