黃尹雋最近在渣馬勇奪冠軍，而且早前更在柏林馬拉松打破香港紀錄，成績令人刮目相看。想有好成績，除了平日的訓練外，裝備的選擇很重要，當中已使用一段時間的Apple Watch Ultra 2 在他日常訓練中發揮重要作用。



早前渣馬黃尹雋以2小時23分23秒，成為今屆渣馬的本地男子冠軍。而且更在去年柏林馬拉松打破香港紀錄，以2小時16分22秒完成。接下來黃尹雋的目標，希望在跟著的賽事之中取得更好成續，以獲取今年夏季巴黎奧運的入場券。不過想取得好成績，要有系統性的訓練外，身邊的裝備協助都非常重要。尤其是陪著他跑的運動手錶更是不可缺。

黃尹雋早前以2小時16分22秒打破香港馬拉松紀錄

回想起自2016年開始跑步，黃尹雋原本只是出於對跑步的喜愛，「以前從5公里、10公里慢慢起步，直到發現馬拉松的標誌性意義，便將目標設定在了這項極限挑戰上。」就在追求卓越的道路上，黃尹雋了解到，好的裝備對於提升表現至關重要。

「從最初的使用一些『傳統大牌』的運動手錶，可是最終還是選擇了『新貴』Apple Watch Ultra 2」，因這一決定令訓練帶來了質的飛躍。「皆因Apple Watch Ultra 2的雙頻GPS系統，在香港這種高樓林立的環境中依然能提供精確的定位，這讓我在每次訓練時都能精準地追蹤自己的路徑和速度，無論是在繁忙的城市街道還是偏遠的山路，都能確保訓練的質量。」

去年於柏林馬拉松的紀錄

另外，心跳監測是訓練中的另一個重要功能，「以往其他運動錶需要配上心跳帶，才可準確地追蹤心跳趨勢，而Apple Watch Ultra 2（或Apple Watch series 9都可以）的心跳偵測功能無需額外的心跳帶。這為為自己鍛鍊耐力和心肺功能訓練提供了重要數據，更好地調整訓練強度。」

Apple Watch Ultra 2能準確地紀錄黃尹雋跑步時的個人健康及GPS資料。

Apple Watch Ultra 2的多功能性也為黃尹雋帶來了極大的便利。「平時跑步時，不需要利用手機，只需要通過手錶就可以接打電話、發送訊息、甚至在不戴耳機的情況下聽音樂。」可為他在長時間的獨自訓練中，仍能與外界保持聯繫，並隨時享受音樂的陪伴。

此外，Apple Watch Ultra 2與iPhone的完美連接，能夠輕鬆地使用各種運動和健身應用程序，「平時跑完步就會自動上載資料至手機上，如Apple的健身app和跑手社交app『Strava』。這不僅可以追蹤和分析自己的訓練數據，還能即時與朋友和其他朋友分享進步和成就。」黃尹雋認為有了適合的工具和科技的幫助，再加上不懈的努力和毅力，絕對有機會可以實現奧運的夢想。