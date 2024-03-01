Sora OpenAI文字生成影片技術全球轟動｜參加免費活動緊貼AI潮流｜可能不少人對「生成式AI」的印像還停留在「聊天機械人」chatbot或是「AI繪圖」文字生成圖像技術等，但其實AI相關科技發展日新月異，最新的潮流已是用AI來生成影片，剛公布的最新文字生成影片AI模型「Sora」更是轟動全球。



OpenAI發表影片生成AI「Sora」轟動全球

OpenAI早前正式發布文字轉影片AI模型「Sora」；跟據Sora在官方網頁上的描述指出，Sora可根據文字指令，生成長達一分鐘的影片，在緊帖用戶的提示同時保持高質素畫面。

官方指出「Sora」能夠生成場景複雜的影片，其中可包含多個人物角色、特定類型的動作，物件及背景的精準細節。Sora不僅能從用戶輸入的文字指示（prompt）中了解使用者的要求，還清楚現實世界中的物理法則。

https://openai.com/sora

Sora在公布之後可說是驚為天人，其展示效果的遠超市面上已有的其他文字生成影片服務、完全不在同一個等級；Sora既可生成高度彷真（photorealism）影片和3D動畫、人物動作自然同時「穿崩位」甚少，還可以模擬各種菲林底片的效果，幾乎可以不加修改直接使用。

https://openai.com/sora

OpenAI在其官網上載了多條由Sora生成且未經修改的影片，最令人注目是一條1分鐘長的影片，展示一位時尚女性行走在充滿霓虹燈和招牌的東京街道上。其穿著的黑色皮嬲、紅色長裙和黑色靴子，以及其配戴的太陽眼鏡、皮膚材質都能以假亂真。更厲害的是連地上水漬以及太陽眼鏡的反光都做得相當逼真；如果不事先告訴你，一般人可能都會以為是真人實地拍攝的影片，而不會認為畫面是由AI生成。

不過官方自己也提到Sora目前仍非完美、有著其弱點，指出Sora目前對於在複雜場景中準確地作出物理模擬仍然困難，也未必能完全理解場景「成因和後果」。官方舉行指出Sora生成的影片中，可能會顯示一個人咬了一塊曲奇一口，但之後曲奇餅上未必會少去相應被吃掉的部份。

例如其中一條示範影片就顯示一位老婦人吹生日蠟燭，但莫說吹熄，燭光是紋風不動。

影片生成所需時間、時間較長的影片生成效果仍未知

不過亦不代表Sora就是現時世上最好最強的影片生成AI；畢竟生成式AI除了生成效果外，生成所需的時間及資源（算力）也是重要因素。極端點說，即使Sora能夠成生可媲美人工製作的影片，但如果其生成所需的時間比人手拍攝還要長的話，其實用性便大打折扣了。

那麼Sora生成一條影片到底需時多久？目前官方沒有明確表示；而在外國科技媒體「Wired」就和Sora的一位研究員進行訪問，問及「使用Sora生成1分鐘的影片需時多久」。而對方則沒有直接回答，僅表示「你可以出去吃個墨西哥捲餅再回來」而非「要等上幾天」。

https://www.wired.com/story/openai-sora-generative-ai-video/

按常理來考慮，這大概是代表1至2個小時；考慮到目前Sora生成的影片所展示出的超高像真效果，已經是一個相當快的時間，至少肯定是比籌備真人拍攝類似效果的影片要快得多了。

除了生成時間之外，另外也有網民提出影片長度的問題；因為OpenAI指Sora能生成1分鐘長的影片，但是目前於Sora官網公開的數十條示範影片中，大部份長度都不超過20秒。因此有網民認為可能是因為現階段Sora生成影片如果超過20秒，就會出現「空想」（hallucinate）問題，即AI無法準確 按照/理解用戶所輸入的文字指示，生成出「生成內容相對於源內容而言無意義或不可信的」創作內容。

https://www.reddit.com/r/OpenAI/comments/1avzk5n/1_minute_video_may_take_over_an_hour_to_generate

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