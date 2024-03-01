新iPad Pro 2024流出｜Apple 預料在 3 月會舉行春季發布會，今次的重點將放在 2023 整年都沒有推出新版的 iPad 系列上。近日又有爆料由中國的配件廠方流出，疑似 iPad Pro 的 CAD 圖曝光，更間接證實了升級 OLED 螢幕的傳聞。



iPad Pro 變薄、升級 OLED

由於要令廠方可以預先為新產品設計配件，部分廠方能提早取得新產品的 CAD 圖，大致了解產品的尺寸、外觀設計等資料。從中國配件工廠流出的疑似 iPad Pro CAD 圖發現，iPad Pro 的外觀沒太大變化，同樣以圓邊角設計，方形凸出的鏡頭組、底部邊框喇叭、USB-C 等都沿用現有設計。

而重點是流出的是兩個不同尺寸的 CAD 圖，則如傳聞所說 iPad Pro 將同時推出 13” 和 11” 版本。另外，兩個尺寸的機身都非常簿，只比 USB-C 插頭厚一點，只有約 5 mm厚。由於 OLED 面板不需要背光層，因為結構比 LED 面板薄。如今從 iPad Pro 的 CAD 圖看來，機身能變薄的關鍵正是升級使用 OLED 螢幕。

iPad Air 6

另一款預計推出的產品，就是 iPad Air 6，郭明錤預測 Apple 將推出 10.9 吋和 12.9 吋 iPad Air，配備最新的 M2 晶片，支援 ProRes 編輯和 ProRes RAW 拍攝格式。12.9吋版本除了螢幕更大，更預計將採用 Oxide 背板，效能比 10.9 吋版出色。同時支援 Wi-Fi 6E 和 Bluetooth 5.3。

MacBook Air

傳 Apple 即將推出新的 MacBook Air，亦是同時推出兩個尺寸：13”、15”，將搭載全新的M3晶片。M3晶片的引入不僅為新款 MacBook Air 注入更強大的運算能力，還將帶來光線追蹤技術，進一步提升Mac平台上遊戲的視覺渲染效果。同時配有 Wi-Fi 6E 技術，以提供更快速、穩定的無線網絡連接。至於外觀設計預計將沒太大變化。

iPhone 15 新色

Apple 在過去 3 年，都在春季發布會中為 iPhone 推出新色，X@iPhoneiOSth 用家爆料，iPhone 15 將在春季發布會中，推出（PRODUCT）RED 紅色限定版新產色。另外，X@theapplehub 亦爆料一張比起（PRODUCT）RED 更深紅色的渲染圖，而且以 Pro 系列主機展示。