抽濕＋空氣淨化＋抑菌去味 一機多用CP值極高!三菱電機抽濕機推介

香港出名就是「濕」！冬天濕凍、夏天濕熱，根據天文台資料，香港濕度於3月至8月期間長期維持在平均80%以上。一屋濕氣除了衣物難乾，還好容易滋生霉菌、真菌，導致家人易病、易攰。如果家中有毛孩，亦好易有皮膚病及異味！因此，一部好的抽濕機對香港人非常重要，其中性能經常獲得好評的三菱電機抽濕機，除了全線日本製造之外，所有型號都有1 級能源效益標籤，非常省電。其中變頻抽濕機 MJ-EV230HR-H更在三菱電機抽濕機系列中，擁有最大抽濕量！一機做到高效抽濕及空氣淨化，加上可以有助抑菌去味，比平常要數部不同功能電器才做到的，現在一部就做到，慳位之餘，性價比亦極高！以下立即為大家解構變頻抽濕機 MJ-EV230HR-H的優點，以及推薦其他CP值好高的三菱電機抽濕機！



變頻機夠省電！「1+2 抽濕系統」抽濕力Level up

潮濕最怕晾衫難乾，衣櫃亦好易有噏味，變頻抽濕機 MJ-EV230HR-H是三菱電機抽濕機系列中，擁有最大抽濕量的一款，其抽濕功能可以放心！

變頻抽濕機 MJ-EV230HR-H的賣點之一就是「變頻」，變頻抽濕機的好處在於會因應環境濕度自動調節到適當的運轉功率，而且MJ-EV230HR-H特別用上為實現快速抽濕與節能省電而設的「1+2 抽濕系統」，在傳統二重式構造上多加一個副冷凝器，又增設旁通風路，大幅提升進氣風量，帶來更強效及省電性能！

變頻抽濕機 MJ-EV230HR-H 一機兩用，抽濕及空氣淨化都同樣強效，一年四季都適合放於香港的家居！（建議零售價為：HK$7,580）

採用PM2.5過濾網！空氣淨化同時抑菌去味

家中濕氣重，令室內空氣污染物容易積聚，小朋友及小動物長時期處於空氣質素欠佳的室內，對他們的呼吸系統有機會造成不良影響，變頻抽濕機 MJ-EV230HR-H一機兩用，滿足家庭需要。

自從疫情後，不少家庭更注重家中的空氣質素，為此更會購入空氣淨化機，然而家中存放一部抽濕機、一部空氣淨化機，對於寸金尺土的香港窩居就會浪費不少空間。

而變頻抽濕機 MJ-EV230HR-H另一賣點就是抽濕同時有空氣淨化功能，其使用的PM2.5過濾網除了可以過濾PM2.5 懸浮粒子¹，更有助去除花粉、塵蟎過敏原²、抑制大腸菌、肺炎桿菌及金黃葡萄球菌等³；另外更有助減少異味，如養寵物經常產生的「阿摩尼亞」等異味⁴，令你回到家中就可以享受到清新空氣，回南天都不怕有噏味！

設有12小時自動開/關，方便使用。

變頻抽濕機 MJ-EV230HR-H其他配置亦十分貼心，擁有5.5公升大容量水箱、電線收納箱及連續排水功能。

同場推介：CP值同樣爆燈之選！智能乾衣家用抽濕機MJ-E130AL-H

家用抽濕機 MJ-E130AL-H除了抽濕力強勁，亦有內部除濕功能可抑制霉菌於機內滋生，保持抽濕機內部乾爽。（建議零售價為：HK$5,230）

另一款「抵買、抵用」的三菱電機抽濕機，是不少媽媽在討論區推薦的家用抽濕機 MJ-E130AL-H，其賣點之一就是針對「乾衣」的問題，一機就設有兩款乾衣模式，其中智能乾衣可以監測房間濕度，同時控制風量，可以估計衣物乾燥時間，從而自動停止運轉，是省電之選！如果大家晚上乾衣，更貼心設有夜間乾衣模式，運轉時較為安靜，令大家放心安睡！而且MJ-E130AL-H採用的銀離子濾網同樣可阻隔花粉和灰塵，同樣都保持到室內空氣清新！

更多三菱電機抽濕機的資訊，大家可以到三菱電機網站了解更多！

*1 PM2.5 過濾網使用 1年後需要更換。

*2 （測試機構）日本食品分析中心 / （測試方法）ELISA / （測試結果）有效抑制杉樹花粉達99%、塵蟎過敏原達82%

*3 （測試機構）一般財團法人紡檢品質評價機構 /（測試方法）採用JIS L 1902菌液吸收法 /（測試結果）確認有助抑制大腸菌、肺炎桿菌及金黃葡萄球菌

*4 （測試機構）一般財團法人紡檢品質評價機構 /（測試方法）消臭性試驗（檢知管法）/ (測試結果）阿摩尼亞減少達99%、醋酸約97%、甲硫醇約65%

（資料及相片由客戶提供）