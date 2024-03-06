香港2024財政預算案｜AI科技創新與人才發展的全面推進｜蘇仲成

在2024-25年度的預算案中，香港政府宣布將投入240億港元（約30.7億美元）加強創新及科技（I&T）領域，旨在推動科技經濟發展，並將香港建設成為全球科技中心。這一舉措體現了政府對創新科技作為驅動經濟和社會向高質量發展的關鍵引擎的重視。



文：Michael C.S. So（嶺南大學研究生院客席助理教授）

財政司司長陳茂波在預算案中介紹了多項創新和科技發展計劃，包括啟動一個總額為100億港元的新工業化加速計劃。該計劃旨在支持生命及健康科技、人工智能（AI）及數據科學、先進製造和新能源技術等領域的企業，為每個符合條件的企業提供最高達2億港元的配對資金支持。通過這個計劃，政府希望在未來五年內吸引50至100家企業在香港投資不少於200億港元。

此外，隨著Cyberport的AI超級計算中心預計今年開始運營，政府將推出一個總額為30億港元、為期三年的AI補貼計劃，支持本地大學、研究機構和企業利用該中心的計算能力實現科學突破。政府還計劃今年發布關於發展位於落馬洲河套的香港深圳創新科技園的白皮書，並預計園區首批建築物將於今年年底推出。

財政司司長強調，通過創新和科技推動經濟向高質量發展轉型，同時積極推動綠色轉型和制度政策創新，是香港未來成功的關鍵。他提到，香港在建立國際綠色科技和金融中心方面具有優勢，政府將成立綠色科技及金融發展委員會，組織國際綠色科技周，以吸引全球綠色科技行業的公司和投資者。

為了吸引和培養人才，政府在預算案中提出了一系列措施，包括審查各種人才引進計劃，支持高等教育，以及為特定行業的人才培訓計劃提供資金支持。這些措施旨在增強香港的勞動市場和經濟前景，儘管面臨全球挑戰，但香港的經濟前景仍然光明。

通過這些戰略性的創新科技和高科技發展重點，以及為人才吸引和發展提供的大量投資和支持措施，香港的目標是成為領先的全球科技中心，並推動高質量的經濟發展。通過這些舉措，政府期望能夠加強香港作為全球科技中心的地位，同時為城市的長期繁榮和競爭力打下堅實的基礎。

在這一財政預算案中，香港政府的目標不僅僅局限於科技創新，還包括通過一系列綜合措施來提升城市的整體競爭力和吸引力。政府的戰略包括從根本上提升香港作為國際人才中心的地位，加強與大灣區城市的人才流動，以及推進本地人才的培養。

在吸引海內外人才方面，政府推出了多項新措施，包括頂尖人才通行證計劃（TTPS），以及香港人才引進計劃（HKTE），這些計劃旨在為海外人才提供一站式的支持服務，幫助他們在香港定居和發展。此外，政府還將組織全球人才峰會和粵港澳大灣區高質量人才發展會議，進一步推廣香港作為國際人才中心的優勢。

在培養本地人才方面，政府將繼續支持高等教育機構提升教學質量和擴大容量，同時推進一系列特定行業的人才培訓計劃，包括科技、醫療、海事和航空、專利及國際法律人才的培養。這些培訓計劃旨在豐富本地人才庫，為香港的持續發展提供支持。

除了人才發展之外，政府還着眼於吸引企業和資本，已有十多家戰略企業確認在香港設立或擴展業務，預計將在未來幾年內為香港帶來超過400億港元的投資，並創造約13000個就業機會。這顯示了政府在全方位吸引企業和資本方面的決心。

總的來說，2024-25年度的財政預算案通過一系列針對性強的措施，旨在加強香港的創新科技生態系統，吸引和培養人才，以及促進經濟的高質量發展。通過這些舉措，政府期望能夠加強香港作為全球科技中心的地位。