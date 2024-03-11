WhatsApp騙案數字上升．官方安全中心教自保4招｜ WhatsApp 相關的詐騙電郵﹑訊息，差不多每日都會收到，甚至有騙徒假扮官方發出訊息，稍一不慎點擊了可疑連結，WhatsApp 帳號有機會被盜用，最嚴重甚至會次自己及聯絡人有金錢損失。WhatsApp 官方安全中心，近日就分享了避免誤墜詐騙陷阱的4大貼士。



第1招｜知己知彼、了解詐欺手法

所謂「知己知彼，百戰不殆」，要避開騙案就要了解其手法。WhatsApp 官網分享常見案例：詐騙者會偽裝成你認識的人，聲稱自己遺失手機﹑手機號碼﹑登入權限等，要求用家提供 SMS 收到的登入代碼，但其實是用來駭入用家的 WhatsApp 帳號。

第2招｜果斷封鎖、即時檢舉

同時，現有不少人（包括記者）也收到短信，聲稱你違反了 WhatsApp 的使用政策，要求要進入連結驗證，但這同樣是為了騙取用家帳號的手法。官方建議用家應注意可疑的行為，如發現有奇怪地方，應停止對話，並封鎖及檢舉對方。

第3招｜設定WhatsApp雙重認證

騙徒手法層出不窮，有時就算小心謹慎也有機會被乘虛而入。官方建議開啟「雙步驟驗證」功能，選擇是否要輸入電子郵件地址，登入時需要輸入六位 PIN 碼，多一層保障避免受到網絡釣魚或帳戶盜用的攻擊。

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第4招｜咪信置頂｜認清誰是官方 WhatsApp

早前曾分享，在 Google 搜尋器或 Chrome 瀏覽器輸入「WhatsApp」字眼時，有機會出現一些以廣告形式置頂的連結，同樣以「WhatsApp」作包裝的假網站，用來騙取用戶的登入資料。官方指出，所有的第三方 App 都無法確認其中的安全，因此必須下載官方版 WhatsApp，或小心網頁版的連結，不要只相信 Google 置頂。

資料來源：WhatsApp