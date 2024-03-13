韓國旅遊Sim卡實測2024｜記者首爾實測3大鴨寮街預付Sim卡這張最熱門｜疫情後旅遊解禁已有一段時間，相信不港人都準備或已經開始密密飛了；而韓國也是港人熱愛的旅遊地點之一，《香港01》科技玩物頻道記者就在韓國首爾實測幾張熱門的韓國旅遊sim卡，方便大家自己去韓國玩時作參考。



韓國Sim卡價格勁平 可考慮買多一兩張做士啤

記者在深水埗買韓國用的sim卡時發現價錢大都十分便宜、一般都在四五十元左右，相比日本等其他亞洲國家地區的sim卡都明顯更平，只能說韓國不愧是電訊大國。而既然sim卡如此便宜，在出發前可以考慮買多一兩張作「士啤」之用，

記者首爾實測3大鴨寮街預付Sim卡

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Sim卡1：JOYTEL 韓國5天無限上網5G Sim卡（50港元）

第一張是JOYTEL的韓國5天無限上網卡，老板娘向記者表示此卡非常好賣是熱門之選；使用SK Telecom（SKT）的網絡。用法十分簡單，只要將Sim卡插進手機的1號卡槽（2號卡槽不能使用），打開行動數據及漫遊後重新開機一次即可（記者實測也是重新開機後才收到訊號）。

JOYTEL 韓國5天無限上網5G Sim卡

此卡只包數據上網，沒有電話及短訊功能；不過最吸引的是標榜真無限用量，即不會強制用過某個限額的數據之後就強制限速至一定速度；不過同樣此卡亦有寫明是遵從公平使用原則，如果用量太過離譜（長時間bt下載或是串流觀看4K影片之類）可能亦會遭到限制。

此卡標榜5G網路，不過記者使用期間並非全程都收到5G，在江南區內不少地方都只得4G訊號。而Speedtest表現也十分飄忽，可以在十幾Mbps到百幾二百Mbps之間浮動；有趣的是並不一定是收到5G訊號期間速度就較快，有試過4G訊號但下載去到百幾Mbps，也有5G訊號但只得幾Mbps的情況。

在Speed test結果以外，記者自己實際使用這張卡體驗是相當不錯；不論一般上網還是在YouTube看1080p 60fps的影片都十分流暢，沒有試過窒機或需要等待串流等問題，記者在韓國的幾日也主要是用這張卡。如果單純只是需要在首爾內使用的數據，這張卡應該是很好的選擇。

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Sim卡2：CSL 8日漫遊數據卡（40港元）

就是CSL的境外漫遊預付卡，卡上標明售價港幣108元，不過記者在深水埗購買時只需40元。此卡可用範圍包括多個亞洲國家及地區，除了南韓之外日本、泰國、新加坡、菲律賓、馬來西亞、中國內地、台灣、澳門及印度都可以用，還包括了1GB的本地數據。

CSL 8日漫遊數據卡

用法同樣簡單，將Sim卡插進手機的1號卡槽後打開數據及漫遊即可，在南韓時所用網絡為SK Telecom。但要提提此卡並不是無限數據，5GB數據用完之後需要再增值才可繼續使用。

速度方面整體亦是不錯，Speedtest測試平均下載速度有40~50Mbps，而且表現十分穩定，在不同地方及不同香港伺服器測試都有平均表現，不會像JOYTEL般突然跌到幾Mbps。但同樣地網速上限也不如JOYTEL高，加上最重要的不是無限數據；如果只考慮在首爾地區使用的話JOYTEL應該是更好選擇。

不過此CSL卡但因為日數更多又覆蓋多個亞洲及東南亞國家；如果行程會去多過一個國家的話此卡就相當合適。同時此卡有1GB香港數據，可以出發之前就在香港換定sim繼續上網而不用等落地才換sim，亦是一個不錯的優點。（但在香港使用就需要實名登記）

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Sim卡3：Imagine your Korea 4.5G韓國5天無限上網卡（45港元）

另一張韓國的無限上網sim卡，設有公平使用量（每日1GB），用爆之後應該就會限速（但沒有標明限速至多少）。最值得一提這張卡不是用SK Telecom（SKT），而是用KT（韓國通信）的網絡。

Imagine your Korea 4.5G韓國5天無限上網Sim卡

雖然有SKT以外的網絡選擇是好事，但可惜只卡的表現只能說是強差人意，記者以不同的香港伺服器作Speedtest測試，都只得5~10Mbps左右，只有在連回台灣時能有30~40Mbps的下載速度，很難想像是電訊大國南韓首都內的行動上網速度。當然這個速度要Whatsapp、Facebook、IG、碌Twitter等是全無問題，但如果要看高清影片就有可能會窒。另外此卡在下載較慢的時候上載速度卻是不錯，不論連去香港或台灣都可以有20甚至50Mbps，相當趣怪。

由於記者在韓國的活動範圍並不大、基本只集中在首爾江南區，不排除記者活動的範圍剛好都是KT訊號較差的地方；如果已知自己將會旅遊的地區是KT的訊號比SKT好的話亦可以考慮此卡。同時此卡由於上傳速度不錯，亦可以考慮買來當作專門up相、up片用的副sim，平時主力使用就選其他sim卡。

總結：JOYTEL性價比最高 其他兩張亦有可取之處



測試完以上3張Sim卡之後，記者認為如果只需要在首爾內的數據上網，那麼自然是JOYTEL完勝；不過CSL的卡另包韓國以外多個地區、Imagine your Korea則為KT網絡提供SKT以外的選擇，亦是有其可取之處。反正韓國sim卡整體售價便宜，有需要可以買多過一張在不同場合使用。

