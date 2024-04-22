探索摩洛哥｜必遊紅白黑藍4大古皇城　體驗撒哈拉沙漠的奇幻歷險

充滿異國風情的摩洛哥在無數旅行愛好者眼中，是近乎神化的「此生必到地」！坐落於海洋和撒哈拉沙漠沙丘之間，西部濱臨大西洋，北望直布羅陀海峽與地中海，雖然身處非洲，但有阿特拉斯山脈阻擋撒哈拉沙漠的熱氣，所以氣候宜人，有「北非花園」的稱號！



記得《北非諜影》這部獲得1944年奧斯卡最佳影片的經典電影嗎？它的英文片名Casablanca（卡薩布蘭卡），就是摩洛哥的最大城市名稱，電影敘說的背景就是二戰時期被法國控制的卡薩布蘭卡。

去摩洛哥（Morocco）旅遊又怎可錯過遊歷四大古皇城呢？非斯（Fes）、馬拉喀什（Marrakech）、梅克尼斯（Meknes）和拉巴特（Rabat），各個古城融合奢華的古建築、保留完好的歷史古蹟，更多次被《Lonely Planet》評為10大最佳旅遊目的地之一！就等小編逐一推介摩洛哥各個必去人氣打卡熱點及獨特的住宿體驗！

「紅白黑藍」4大古皇城｜造就色彩斑斕的摩洛哥

摩洛哥的4大古皇城風格迥異、各具特色！極具神話色彩的紅色皇城馬拉喀什、充滿時尚氣息的白色皇城拉巴特、相對年輕的黑色皇城梅克尼斯，以及迷宮一樣的藍色皇城非斯。經過歷史及歲月的洗禮後，這些古皇城已變成色彩斑斕的世界！

【1】馬拉喀什 沙漠裡的紅城

被認為是最接近阿拉丁神話《一千零一夜》場景的站馬廣場，事實上是非洲最大的露天集市。在這裡可以體驗到最傳統的摩洛哥人生活文化，越夜越熱鬧，有「最快樂的不夜城」之稱！

被譽為是最接近阿拉丁神話《一千零一夜》場景的站馬廣場。（圖片來源：EGL）

【2】拉巴特 沿海白色之都

摩洛哥首都 - 拉巴特，是摩洛哥最現代的城市，但同時保存了眾多迷人的歷史遺跡。城區的許多建築，外牆都被粉刷成上白下藍的顏色，整座城市在明媚的陽光下白得耀眼！

摩洛哥首都 - 拉巴特保存了眾多歷史遺跡。（圖片來源：EGL）

【3】梅克尼斯 黑色的多門之城

四大皇城中，梅克尼斯是最年輕的一座！古城最著名的是其古城牆和城牆上眾多的馬格裡布式古城門，「黑色皇城」這個定義，源自於驍勇善戰的君主伊斯梅爾。傳說伊斯梅爾率領的「黑色禁衛軍」所向披靡，一生未嚐過敗績，為紀念他，黑色就成為梅克尼斯的代表顏色。時至今日，梅克尼斯已成為色彩繽紛的世界，更被譽為摩洛哥的凡爾賽！

【4】非斯 色彩馬賽克的世界

摩洛哥最古老的皇城，也因為盛產獨特的深藍色顏料，所以非斯被稱為「藍色皇城」。這裡的皮革染坊可能是目前唯一還保存手染皮傳統的地方，師傅站在200多個五顏六色的染缸陣中，以手工按摩羊皮的方法讓染料上色，非常值得參觀！時代變遷，染料更從以前的獨有藍色，演變成現在五顏六色的世界！

體驗撒哈拉沙漠奇幻歷險 沙漠欣賞日出/日落/數星星

迷人的撒哈拉沙漠是作家三毛筆下的愛情，也是《小王子》的星球和玫瑰。有別於一般沙漠，摩洛哥的撒哈拉沙漠特別熱情！這裡擁有炙熱的紅黃色，相當令人驚艷！

撒哈拉沙漠的夕陽非常美。（圖片來源：EGL）

想有深度、夢幻嘅沙漠體驗？入住沙漠營地相信是遊覽摩洛哥的重點體驗！特別推介【梅爾祖卡沙漠豪華營地】，住宿高級帳篷，帳篷設施齊全，有齊私人衞生間同淋浴設施，在舒適的環境下靜待迷人夜空的來臨！在璀璨的星空下享受營地燒烤餐，更別有一番風味，絕對是令你畢身難忘的體驗！

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撒哈拉沙漠的日出｜有別於在海邊觀賞日出，撒哈拉沙漠的日出可謂是更為壯觀，極度夢幻的景象彷如電影特效一樣！

撒哈拉沙漠日出三連拍：

摩洛哥4大打卡熱點

【1】舍夫沙萬（Chefchaouen）- 摩洛哥藍色小鎮

聽說，人的一生中必要到訪舍夫沙萬一次，才不枉此生。充滿濃郁阿拉伯風情的地中海山城，每一角落都塗上不同深淺的藍色。隨手影都影到勁吸睛的唯美照，被譽為摩洛哥最美的小鎮！

舍夫沙萬 - 摩洛哥藍色小鎮。（圖片來源：EGL）

【2】哈辛二世清真寺（Hassan II Mosque）- 被譽為「最美海上清真寺」

位於卡薩布蘭卡，以白色大理石建成的清真寺花了6年時間、5億美元打造，約有三分之一的面積建於海上，是穆斯林世界的一大「寶物」！

哈辛二世清真寺被譽為最美海上清真寺。（圖片來源：EGL）

【3】馬若雷勒花園（Jardin Majorelle）

花園被世界時尚大師、聖羅蘭（YSL）的創辦人買下並翻新，飽和的色彩、鮮明的對比，以及極具標誌性的藍色誘惑，令這裡成為攝影愛好者最喜愛的摩洛哥建築之一，亦被稱為「YSL的後花園」！

馬若雷勒花園因被時尚大師聖羅蘭（YSL）創辦人買下並翻新，被稱為「YSL的後花園」。（圖片來源：EGL）

【4】阿特拉斯電影工作室（Atlas Film Studio）

位於歐薩薩（Ouarzazate），是一個電影樂園，已拍攝多部知名電影和電視劇，如《賓虛》、《木乃伊》等，探索電影製作的獨特體驗。

阿特拉斯電影工作室—已拍攝多部知名電影和電視劇。（圖片來源：EGL）

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摩洛哥10/11天【撒哈拉沙漠歷奇】 RMMX10/11

暢遊：卡薩布蘭卡、拉巴特、舍夫沙萬、梅克尼斯、非斯、撒哈拉沙漠、歐薩薩、馬拉喀什

出發日期：5-9月；成團出發

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