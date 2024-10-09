重陽節｜Trip.com訂酒店、高鐵限時優惠　信用卡勁減$400｜附連結

重陽節優惠｜10月11日（星期五）是重陽節，連接星期六、日，可以擁有三日的長週末假期，最好快閃大灣區充充電！Trip.com將於10月10日早上10時推出驚喜優惠券包，最著數包括預訂高鐵、大灣區酒店及門票等，折扣高達$180，另外使用指定Mastercard結帳，更可勁減高達$400！想搶到優惠包？即看內文了解！



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Trip.com重陽節大灣區優惠券包 10.10早上10時開搶

Trip.com於10月10日早上10時推出驚喜優惠券包，包括預訂高鐵滿HK$200即減HK$50；預訂深圳、廣州及珠海酒店滿HK$800即減HK$80；預訂深圳、廣州及珠海門票及體驗滿HK$200即減HK$50，折扣高達HK$180！

Trip.com重陽節大灣區優惠券包將於10月10日早上10時開搶。

小編發現，如果由西九龍站搭乘高鐵前往廣州，單程高鐵車票原價HK$237，在重陽節優惠下，只需HK$187便可以買到高鐵車票！順道購買廣州熱雪奇蹟門票，更可以由原價HK$219減至HK$169，價錢超抵！

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訂指定酒店享5倍積分回贈 Mastercard結帳減$270

此外，預訂指定大灣區酒店更即享5倍Trip Coins回贈！Trip Coins更可以在下次預訂機票、酒店時直接當現金使用，每100 Trip Coins可抵扣約$7.8（或等值貨幣）！當中包括深圳、廣州及珠海的指定酒店。

入住指定大灣區酒店即享5倍積分回贈！

除了上述優惠，以World Mastercard和World Elite Mastercard信用卡預訂酒店，並輸入優惠代碼【MCHTLHK】，買滿HK$2,700即減HK$270！而以Mastercard預訂酒店，以優惠碼【MCHOTEL】可享滿HK$2,000減HK$100；以優惠碼【MCHSR】預訂高鐵車票可享滿HK$500減HK$25。優惠期為2024年10月4日至2025年1月2日，優惠名額將於每週五凌晨00:00-00:30更新。

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澳門限定Mastercard優惠 預訂酒店減$150／當地體驗減$40

另外，由即日起至2024年10月27日期間，使用Mastercard預訂澳門酒店滿HK$2,000，在結帳時輸入優惠代碼【MOHOTELB】即減HK$150！

除了酒店外，預訂澳門當地體驗產品使用Mastercard預訂滿HK$500，並在結帳時輸入優惠代碼【MOTNTB】即享HK$40優惠！最抵莫過於新濠影滙水上樂園門票，雙人票原價HK$856，以Mastercard結帳只需HK$816；澳門teamLab家庭票原價HK$646起，現在只需HK$606！

酒店優惠名額為每週110個；澳門當地體驗產品優惠名額為每週40個，優惠名額將於每週一凌晨00:00-00:30更新，每個優惠更可使用多達5次！

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DBS Mastercard® 專享3大優惠 勁減高達$400！

優惠一浪接一浪！除了澳門限定Mastercard優惠外，DBS Mastercard®亦有專享優惠！由2024年10月8日起至2024年11月4日，使用DBS Black World Mastercard®於Trip.com預訂機票、酒店及高鐵車票即享以下優惠！

以DBS Mastercard®預訂機票、酒店及高鐵車票減高達$400。

【1】機票優惠：

優惠內容：最低消費滿HK$2,000減HK$200

優惠碼：【DBSFLIGHT】

名額：每週名額200個；每週名額將於優惠期內每週二凌晨12時至12時半之間更新

【2】酒店優惠：

優惠內容：最低消費滿HK$1,500減HK$150

優惠碼：【DBSHOTEL】

名額：每週名額260個；每週名額將於優惠期內每週二凌晨12時至12時半之間更新

【3】高鐵車票優惠：

優惠內容：最低消費滿HK$500減HK$50

優惠碼：【DBSTRAIN】

名額：每週名額30個。每週名額將於優惠期內每週二凌晨12時至12時半之間更新

Trip.com全新會員等級 免費機場貴賓室通行證／免費景點門票

Trip.com近日亦宣布，將於10月底推出全新會員等級制度，並推出最高級別「鑽石+」會員等級。不同等級的Trip.com會員可享不同的旅遊禮遇，可以享有免退票手續費、酒店和旅遊保險折扣、賺取額外50% Trip Coins等優惠！

全新會員等級升級方法（圖片來源：Trip.com）

全新升級方法如下：

銀級：註冊會員

金級：完成1張訂單

白金級：達到金級後，每年完成3張訂單

鑽石級：達到白金級後，每年完成8張訂單（總金額不低於1,000美元；約7,800港元）

鑽石+級：達到鑽石級後，每年消費總金額超過10,000美元（約78,000港元）



各等級會員除了可享有Trip Coins回贈、住宿優惠、保險優惠等外，Trip.com亦推出了全新專屬禮遇，當中包括免費景點門票、免費全球eSIM數據、機場接送車款升級、一站式貴賓服務。全新升級Trip.com會員獎賞計劃將於2024年10月底正式推出！

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