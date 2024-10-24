旅行注意｜搭飛機5大飲食禁忌！機師警告隨時胃痛脫水 咖啡都唔得

旅行注意｜親子旅行｜日本韓國等熱門旅遊勝地的紅葉開始盛放，加上一個月後便是聖誕節，很多人也會計劃去旅行。不過，原來搭飛機除了需注意不能攜帶上機的東西之外，還要注意在機上有什麼不能吃。近日就有機師分享，在乘搭飛機途中不宜進食的5種食物。



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據《紐約郵報》（New York Post）報道，在美國達美航空公司（Delta Air Lines）任職副機師的Paul Janowicz，就提醒乘客在飛行時應盡量注意飲食，並列出5種乘客需要避免的食物和飲料。

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在飛機上飲食其實也有不少禁忌需要注意。（《開心直航》劇照）

旅行注意【1】搭飛機5大飲食禁忌——酒

雖然不少航空公司，都會在飛機的用餐時間提供酒精飲品，但原來在乘搭飛機時並不宜飲用！Paul表示，由於機艙內壓力的變化，會影響身體內的氣體作出反應，因此在飛機上飲酒會比起在地面上更容易飲醉。此外，酒精也容易讓人脫水，導致在飛行途中感到昏昏沉沉和疲倦，隨時影響下機之後的行程。

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不少人為了緩解乘坐飛機的心理壓力而選擇飲用酒精飲品。（Pixabay）

旅行注意【2】搭飛機5大飲食禁忌——咖啡

不少人為求節省旅費，都會選擇坐較為便宜的凌晨機或早機，為了在下機之後立刻展開旅程，也會喝咖啡提神。不過，原來在飛機上飲用咖啡同樣會傷害身體！Paul指出，咖啡中的咖啡因容易讓人脫水，加上用於製作咖啡和茶的飛機水箱，水源可能非常骯髒，因此不建議飲用。

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除了酒之外，咖啡亦不宜飲用。（Unsplash）

旅行注意【3】搭飛機5大飲食禁忌——碳酸飲料

碳酸飲料也是Paul不建議飲用的東西。因喝碳酸飲料會讓你吞下大量的空氣，不利身體消化，容易造成胃脹氣和腹脹。此外，根據台灣衛生福利部疾病管制署資訊，機艙內的低壓環境會使腹腔內的空氣膨脹，亦不建議旅客登機前及在機上飲用碳酸飲料，以免增加脹痛症狀。

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碳酸飲料不利身體消化，容易造成胃脹氣和腹脹。（Pixabay）

旅行注意【4】搭飛機5大飲食禁忌——辛辣食物

除了在飲品方面需要注意之外，Paul亦表示辛辣食物也不宜在機上食用。由於含有香料的食物容易引起胃部不適，即使是恆常的飛機餐，其實也會選擇較為清淡的食物。如果想降低旅途中消化不良的風險，無論在上機前，還是在飛機上也不應吃辛辣食物。

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含有香料的食物容易引起胃部不適。（Pixabay）

旅行注意【5】搭飛機5大飲食禁忌——油炸食物

另一樣不宜在機上吃的是油炸食物，因油炸食物的鈉含量通常較高，除了容易導致脹氣之外，還會導致脫水。此外，油炸食物含有大量脂肪，而高脂肪食物比蛋白質、碳水化合物需要更長的時間消化，也可能會導致胃部不適。

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高脂肪食物比蛋白質、碳水化合物需要更長的時間消化。（Pixabay）

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略