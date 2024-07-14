旅行心得｜搭飛機最怕寄艙行李消失　旅遊達人：7件物品要跟身

撰文：風傳媒
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馬來西亞峇迪航空從桃園國際機場飛往日本大阪的班機，在年初時連續出現旅客已到日本，行李卻還在台灣的情形，影響數百名旅客。峇迪航空台北分公司代表稱，是因油料配重的問題，才會先捨棄部分行李，但承諾會盡量讓行李在當日送達旅客手中，也會賠償因行李延誤，所產生的額外花費。出國怕行李滯留該怎麼辦？有旅遊部落客表示，有幾樣物品若能隨身帶最保險。

遊客赴日逾200件行李未抵大阪　峇迪航空：因天候不佳，飛機須帶更多油料

有台灣旅客搭乘峇迪航空至日本大阪，卻發生人已到機場，行李卻沒還在台灣的狀況。不少旅客表示，過了2日才拿回行李。對此，峇迪航空台北分公司代表解釋，因飛往日本的天候不佳，飛機必須帶更多油料，才會選擇卸除行李後送，只是當天其他航空公司皆滿載，無法幫忙載運行李，原本轉送馬來西亞吉隆坡想請馬航幫忙，卻也無法趕上時間，時隔1日才送往大阪，總共隔了3天。至於行李不便保險的部分，峇迪航空台北分公司代表則回應，會開立相關證明，給保險公司做求償。

出國怕行李滯留，該怎麼辦？👇👇👇

乘搭飛機時最好跟身，不要放在寄艙行李的7種物品（01製圖）
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旅客出外遊玩時，打開行李箱除常見的衣物必需品外，不少人習慣將家中鑰匙、外幣、藥品等放置行李箱託運。對此，旅遊部落客依娃接受《東森新聞》採訪時認為，若你的藥品全部都放在行李箱，行李箱卻不見了，會造成不小的麻煩，而且我們也無法到當地的醫院、診所，人生路不熟，看醫生會變得很複雜，

所以如果是老人家的藥，會建議還是放在隨身行李會比較好。
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此外，依娃也建議，像是證件、錢包、信用卡及3C用品等最好都隨身攜帶，

至少身上有錢，就能解決多數問題。

另要到當地自駕，也不能沒有國際駕照；若要到寒冷國家，保暖衣物（像是帽子、圍巾、厚外套等）也建議手提，一起搭飛機。

而旅客下飛機時發現行李箱沒到，可先向機場服務櫃檯請求協助，並申請「遺失行李申報」，完成後會拿到行李檔案編號，須妥善保存，後續才能追蹤進度，若行李不幸真的遺失，能依各家航空公司規定，提出「賠償要求」。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：出國行李滯留怎麼辦？出發前記得做1事，旅遊達人：6件東西最好隨身攜帶

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