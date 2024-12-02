深圳主題樂園5推介｜免費入場／最大滑雪場／世界之窗／親子必去

深圳主題樂園丨北上深圳除了行商場食飯，想有點新意思？不妨考慮一下去主題樂園，不論想家庭樂、同朋友玩一下都是不錯的選擇！《香港01》好食玩飛記者就整理了5大深圳主題樂園，當中有老牌樂園歡樂谷、免費入場兒童樂園龍崗兒童公園、還有廣東省最大滑雪場卡魯冰雪世界等。



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深圳主題樂園【1】深圳歡樂谷

深圳歡樂谷是深圳老牌主題樂園，佔地約38萬呎，相等於近50個足球場大小，主題樂園擁有9大主題園區及100多項遊樂設施。樂園內包含刺激的過山車和跳樓機，還有適合小朋友和家庭的親子遊樂設施，適合大部份年齡層。

其中，「雪域雄鷹」過山車擁有887米長的軌道和67米的垂直落差，提供2秒內加速至135公里／小時的刺激體驗。此外，魔幻城堡內設有20多項親子活動，還有浪漫的雙層旋轉木馬，是情侶的打卡熱門地。樂園亦不時會根據不同節日、季節更新各種主題活動，讓遊客每次到訪都有新鮮感，相信聖誕臨近會有一番搞作！

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深圳歡樂谷

地址：深圳市南山區僑城西街18號

開放時間：星期一至五：10:00-19:00／星期六、日：10:00-20:00（時間不定）

交通：深圳地鐵1號、2號線世界之窗站A出口

門票：成人票（人民幣260元）、優惠票（人民幣130元）（適用於身高1.2-1.5米小孩／60-69歲老人）、免費—身高1.2米及以下兒童、70歲或以上長者



深圳主題樂園【2】深圳世界之窗

深圳世界之窗同樣是深圳知名主題樂園，佔地48萬平方米（約51萬呎，近68個足球場大小），園區分為八大主題區包括世界廣場、亞洲區、美洲區等。就如其名，世界之窗是看世界的窗口，園內展出130個世界知名景觀的縮影，如巴黎埃菲爾鐵塔、凱旋門、埃及金字塔和印度泰姬陵等，以不同比例精準復刻。

近年樂園亦持續翻新，新增了遊樂設施以及週末煙花、無人機表演。這裡不僅有多種遊樂設施，如日本茶道和非洲歌舞，還有來自不同國家的表演，如日本茶道和非洲歌舞，有一次遊勻全世界勝地的感覺，適合家庭和情侶遊玩。值得留意的是，部分遊樂設施需要門票以外另外付費。

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世界之窗

地址：深圳市南山區深南大道 9037 號

開放時間：星期一至日 09:00-21:00

交通：深圳地鐵1號、2號線世界之窗站K、H1、I、J出口

門票：成人全日票（人民幣220元）、長者及兒童全日票（人民幣110元）、夜場（人民幣100元）

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深圳主題樂園【3】卡魯冰雪世界

卡魯冰雪世界於2023年開幕，成為廣東省最大的滑雪場，佔地約1.3萬呎，接近2個足球場大小，設有滑雪館、娛雪區和遊樂區。滑雪館面積達5,400平方米，採用超仿真造雪技術，確保雪質接近天然粉雪，並提供無障礙滑道，特別適合滑雪新手。

娛雪區有雪圈滑坡和螺旋滑梯等多樣活動，而遊樂區則重現威尼斯聖馬可鐘樓和芬蘭獵人小屋等童話場景。此外，卡魯冰雪世界免費提供滑雪服、滑雪鞋、滑雪板及頭盔，並設有儲物櫃和更衣區。門票分為滑雪票、娛雪票及套票，提供日場及夜場票，時長可選擇2小時、3小時或全天不限時，但手套和護具需自備或現場購買。

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卡魯冰雪世界

地址：深圳市龍華區高爾夫大道15號 觀瀾湖生態運動公社

開放時間：星期一至日 上午場10:00-12:30／中午場13:00-15:30／下午場16:00-18:30／夜場18:30後-22:00（實際時間視乎淡旺季調整）

交通：深圳地鐵4號觀瀾湖站A出口，經觀瀾海洋世界入口進園，步行約5分鐘

門票：單人兩小時票（人民幣125元）

親子兩小時票（人民幣258元）



深圳主題樂園【4】龍崗兒童公園

龍崗兒童公園是深圳最大的兒童公園，於年頭開幕後𣊬間成為深圳親子遊樂熱門地。公園分為無動力遊玩區、動力遊玩區、公共區和休閒遊覽區，擁有約30個遊樂設施，10個無動力設施，20個動力設施，適合各年齡層的小朋友。而最棒的是，公園免費入場，只有機動遊戲需要付款遊玩，其中必玩有亞洲最高的星空交互摩天輪，可俯瞰深圳美景，海盜船亦是亞洲最大的海盜船，也是必玩項目。

龍崗兒童公園

地址：深圳市龍崗區龍城街道鹽龍大道與愛心路交叉口北側

開放時間：星期一至日 6:00-22:00 無動力樂園： 6:00-18:00 機動遊戲：9:00-22:00

交通：深圳地鐵1號線至老街站，轉乘3號線至布吉站，再轉東部快線至大運站，再轉16號線愉園站C出口，步行約15分鐘

門票：免費入場（機動遊戲需付費）



深圳主題樂園【5】雲里夢想樂園

雲里夢想樂園位於龍崗區坂田街道，佔地2萬平方米，樂園內粉色為主調，配合夢幻的裝飾、色彩繽紛的燈光，因此有深圳版迪士尼之稱。園內擁有約20個遊樂項目，包括海盜船樂園、碰碰車、迷你過山車、旋轉木馬等，適合一家大細來消遣。而雲里夢想樂園同樣不設入場費，園內根據不同項目各有價目，亦分會員和非會員價。

雲里夢想樂園

地址：深圳市龍崗區坂田街道發發路開放時間：星期一至日09:00-22:00

交通：深圳地鐵5號線坂田站D出口步行159米

門票：免費入場（遊樂項目需付費）



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