深圳世界之窗懶人包｜入場門票、交通方式、必玩景點推介一文睇清

深圳世界之窗門票、必玩景點、交通攻略！深圳世界之窗是內地著名的縮微景區，佔地48萬平方米，分為八大主題區域，由亞洲玩到非洲，睇勻歷史遺蹟、名勝風光、世界奇觀等，在一日之內環遊世界，更有多項刺激好玩的遊樂設施，適合深圳一日遊拍拖打卡或者親子旅行！

深圳世界之窗懶人包｜交通方式、必玩景點推介、門票價格一文睇清

深圳世界之窗｜交通方式

深圳世界之窗位於深圳南山區華僑城，由香港出發，乘搭港鐵至羅湖站，過關後轉乘深圳地鐵1號線，於「世界之窗」站下車，車站J出口步行數分鐘，即可抵達世界之窗入口。

（圖片來源：官方網站）

深圳世界之窗必玩推介！

深圳世界之窗佔地48萬平方米，分為八大區域，包括世界廣場、亞洲區、美洲區、非洲區、大洋洲區、歐洲區、雕塑園及國際區，合共有超過130個景點及遊樂設施！

深圳世界之窗作為知名的縮微景區，可以看到以不同比例彷建的著名世界建築，例如印度泰姬陵、埃及金字塔、法國巴黎鐵塔、意大利比薩斜塔等。

（圖片來源：官方微信）

除此之外，園區內其實有不少刺激的機動遊戲項目，大人小朋友都可以盡情玩樂，但部分項目或需額外收費，同時要留意身高限制及開放時間，出發之前記得看清楚！即睇深圳世界之窗7大必玩推介！

【1】亞馬遜叢林穿梭：集合速度與力量兩大元素，在熱帶叢林中享受自由穿梭的感覺。

（圖片來源：官方微信）

【2】激流大峽谷：坐在小船上穿梭科羅拉多大峽谷，最後由高處俯衝進入水面，非常刺激！記得要準備好雨衣，即場購買需付10元人民幣。

【3】馬丘比丘迷城：位於美洲區、以「失落之城」馬丘比丘為主題的過山車，穿越神秘礦洞探險！

【4】飛躍美利堅：實景拍攝懸空式4D球幕影院，坐在特製座椅上面向直徑30米的巨型球型屏幕，在20秒內可以體驗半空飛行，穿越冰川大峽谷、總統山，將美國景色盡收眼底。

（圖片來源：官方微信）

【5】法老歸來：位於非洲區的「埃及吉薩金字群」的全新項目，窺探金字塔內的秘密，揭開法老王的神秘面紗。

【6】空中花園遊覽車：近年新增設的高空觀景纜車，位於巴黎鐵塔旁，可以360度飽覽園區景色。

（圖片來源：官方微信）

【7】凱旋門大型煙花表演：每逢周末，巴黎凱旋門都會上演《煙花之舞》，演出時間可以查閱官方社交平台。

（圖片來源：官方微信）

想輕鬆打卡影相，可以從正門進入向左手邊出發，慢慢遊走各個景區；如果想主打機動遊戲路線，則可以在進入正門後往右手邊走，入場前建議先查閱各項表演的時間，以及安排好心水項目的路線再出發！

深圳世界之窗｜門票價錢、預訂方式

深圳世界之窗門票可以即場購買或於網上預訂，成人全日票220人民幣、長者及兒童全日票110人民幣；夜場門票100人民幣。即日起，於世界之窗官方微信購票可享有折扣優惠。另外，在生日正日入場亦可享有門票半價優惠。

深圳世界之窗

地址：深圳市南山區深南大道9037號

開放時間：09:00-21:30

交通方式：深圳地鐵1號線「世界之窗」站J出口

購票方式：KKday｜Klook｜官方微信