HopeGoo新年旅遊優惠｜香港去深圳坐高鐵$44起/酒店/飛機低至4折

HopeGoo新年旅遊優惠｜農曆新年將至，不少人也會計劃回鄉探親，或快閃內地來一趟短途旅行，乘搭高鐵便是最快捷、實惠的交通工具。同程旅行旗下的新一代旅行平台HopeGoo，即日起至1月31日（年初三）期間大派$13,999新春利是，高鐵門票、酒店、飛機門票低至4折，當中坐高鐵由香港到福田最平$44便可出發，想知詳情，即看下文！



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全新旅遊平台HopeGoo由即日起至1月31日大派總值$13,999的旅行利是。（HopeGoo）

HopeGoo新年旅遊優惠｜大派$13,999的旅行利是

旅遊平台HopeGoo即日起至31日推出新春優惠，大派$13,999的旅行利是。優惠將分為四階段進行，第一輪優惠禮包總值$699，涵蓋多個範疇，包括8折酒店優惠券、$30機票折扣券，以及$29高鐵折扣券。

值得一提，優惠中以高鐵優惠券的使用門檻最低，只要買超過$30即減$29。以香港單程前往福田為例，折後最平只需$44便可出發！

領取優惠方法亦十分簡單，只要成為HopeGoo註冊用戶，於「賬戶」一欄，點選「優惠代碼」，然後在「我的優惠代碼」輸入【HK01CNY】就能領取優惠。

領取優惠方法，按下圖了解：

$699優惠券詳情：

【1】火車（高鐵）：超過$30減$29；

【2】機票：超過$799減$30；

【3】任何國內酒店：低至8折（最高減$220）；

【4】任何香港、澳門、台灣酒店：低至8折（最高減$200）

【5】超過$2,000的香港、澳門、台灣酒店：減$120

【6】全球任何酒店：低至8折（最高減$100）



優惠日期：即日至1月31日

優惠有效期：須於2025年1月31日前使用



HopeGoo新年旅遊優惠｜第二輪派$1,000限量禮包 高鐵及酒店低至4折

第二輪優惠時段分為兩節，由1月15日至17日，以及1月29至31日的中午12時，限量派發$799優惠禮包；而在1月18日至28日的中午12時，則限量派發$1,000禮包。

$799優惠券詳情：

由1月15日至17日，以及1月29至31日期間，HopeGoo每日中午12時推出總值高達$799的限量禮包，包括高鐵車票有4折優惠，訂票超過$30減$29、超過$400即減$250、超過$200即減$120；酒店折扣低至4折，最高可減$160。

【1】火車（高鐵）：超過$400即減$250、超過$200即減$120、超過$30減$29；

【2】中國內地酒店：低至4折（最高減$140）

【3】香港、澳門、台灣酒店：低至4折（最高減$100）

【4】全球酒店：低至4折（最高減$160）



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$1,000優惠券詳情：

在1月18日至28日期間，每日中午12時限量派$1,000禮包，優惠更加豐富！除了同樣有買高鐵車票超過$400減$250、超過$200即減$120、超過$30減$29，以及酒店低至4折，最高可減$160的優惠外，還額外有機票折扣！只要超過$1,399即減$199，即85折！

【1】火車（高鐵）：超過$400即減$250、超過$200即減$120、超過$30減$29；

【2】中國內地酒店：低至4折（最高減 $112）

【3】香港、澳門、台灣酒店：低至4折（最高減$130）

【4】全球酒店：低至4折（最高減$160）

【5】機票：超過$1,399可減$199



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HopeGoo高鐵車票優惠低至4折。（資料圖片）

快閃優惠期：2025年1月15日至31日，每日中午12時

優惠有效期：須於2025年1月31日前使用



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HopeGoo新年旅遊優惠｜適用平台

火車及機票優惠券：HopeGoo應用程式、HopeGoo手機版、支付寶香港小程式

酒店優惠券：HopeGoo應用程式/網站、HopeGoo手機版、微信支付香港、支付寶香港小程式



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