HopeGoo新年旅遊優惠｜香港去深圳坐高鐵$44起/酒店/飛機低至4折
HopeGoo新年旅遊優惠｜農曆新年將至，不少人也會計劃回鄉探親，或快閃內地來一趟短途旅行，乘搭高鐵便是最快捷、實惠的交通工具。同程旅行旗下的新一代旅行平台HopeGoo，即日起至1月31日（年初三）期間大派$13,999新春利是，高鐵門票、酒店、飛機門票低至4折，當中坐高鐵由香港到福田最平$44便可出發，想知詳情，即看下文！
HopeGoo新年旅遊優惠｜大派$13,999的旅行利是
旅遊平台HopeGoo即日起至31日推出新春優惠，大派$13,999的旅行利是。優惠將分為四階段進行，第一輪優惠禮包總值$699，涵蓋多個範疇，包括8折酒店優惠券、$30機票折扣券，以及$29高鐵折扣券。
值得一提，優惠中以高鐵優惠券的使用門檻最低，只要買超過$30即減$29。以香港單程前往福田為例，折後最平只需$44便可出發！
領取優惠方法亦十分簡單，只要成為HopeGoo註冊用戶，於「賬戶」一欄，點選「優惠代碼」，然後在「我的優惠代碼」輸入【HK01CNY】就能領取優惠。
領取優惠方法，按下圖了解：
$699優惠券詳情：
【1】火車（高鐵）：超過$30減$29；
【2】機票：超過$799減$30；
【3】任何國內酒店：低至8折（最高減$220）；
【4】任何香港、澳門、台灣酒店：低至8折（最高減$200）
【5】超過$2,000的香港、澳門、台灣酒店：減$120
【6】全球任何酒店：低至8折（最高減$100）
優惠日期：即日至1月31日
優惠有效期：須於2025年1月31日前使用
HopeGoo新年旅遊優惠｜第二輪派$1,000限量禮包 高鐵及酒店低至4折
第二輪優惠時段分為兩節，由1月15日至17日，以及1月29至31日的中午12時，限量派發$799優惠禮包；而在1月18日至28日的中午12時，則限量派發$1,000禮包。
$799優惠券詳情：
由1月15日至17日，以及1月29至31日期間，HopeGoo每日中午12時推出總值高達$799的限量禮包，包括高鐵車票有4折優惠，訂票超過$30減$29、超過$400即減$250、超過$200即減$120；酒店折扣低至4折，最高可減$160。
【1】火車（高鐵）：超過$400即減$250、超過$200即減$120、超過$30減$29；
【2】中國內地酒店：低至4折（最高減$140）
【3】香港、澳門、台灣酒店：低至4折（最高減$100）
【4】全球酒店：低至4折（最高減$160）
😍輸入【HK01CNY】領取優惠
$1,000優惠券詳情：
在1月18日至28日期間，每日中午12時限量派$1,000禮包，優惠更加豐富！除了同樣有買高鐵車票超過$400減$250、超過$200即減$120、超過$30減$29，以及酒店低至4折，最高可減$160的優惠外，還額外有機票折扣！只要超過$1,399即減$199，即85折！
【1】火車（高鐵）：超過$400即減$250、超過$200即減$120、超過$30減$29；
【2】中國內地酒店：低至4折（最高減 $112）
【3】香港、澳門、台灣酒店：低至4折（最高減$130）
【4】全球酒店：低至4折（最高減$160）
【5】機票：超過$1,399可減$199
快閃優惠期：2025年1月15日至31日，每日中午12時
優惠有效期：須於2025年1月31日前使用
😍輸入【HK01CNY】領取優惠
HopeGoo新年旅遊優惠｜適用平台
火車及機票優惠券：HopeGoo應用程式、HopeGoo手機版、支付寶香港小程式
酒店優惠券：HopeGoo應用程式/網站、HopeGoo手機版、微信支付香港、支付寶香港小程式
😍輸入【HK01CNY】領取優惠