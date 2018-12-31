【Wechat Pay HK】正式支援中國實體店　逾80萬商戶可用+迎新優惠

早前WeChat Pay HK正式宣布在10月1日開始落實「雙向跨境支付」，香港用戶跨境到中國可直接用WeChat Pay HK戶口在中國大陸消費，而且還自動換算消費的人民幣為港幣，認真方便！近日WeChat 官方更宣布香港版正式支援在中國實體店購物消費，想知道在內地有甚麼商戶支援？出發使用前先看看以下商戶一覽吧！

電子貨幣真的十分方便！（圖片來源︰視覺中國）

香港版正式支援多間線下商戶

喜歡北上消費的港人，因為兩地WeChat Pay一直未能互通，加上開啟中國版WeChat Pay的手續繁複，令人紛紛卻步。不過WeChat Pay HK早前已宣布正式開通「雙向跨境支付」，香港用戶毋須找換，可在首批支援 WeChat Pay HK的商戶直接消費！昨日再度傳來好消息，香港帳戶終於可在中國大陸逾80萬間的線下商戶內以港幣消費，每次交易時，系統會自動將人民幣價格換算成港幣顯示，過程一目了然。

這次開通對經常北上消費的香港人來說絕對是個好消息。（圖片來源︰視覺中國）

以港幣結算 不收取手續費

只須將 WeChat 升級至 6.7.2 或以上，再將 Visa 或 Mastercard 等信用卡或銀行卡綁定到 WeChat 帳戶，完成身份認證後將錢包地區設定為「香港」。及後便可利用香港的信用卡或銀行卡透過 WeChat Pay HK 在中國消費，直接以港幣支付以人民幣計算的商品及服務。另外，交易金額會以優惠的匯率換算，WeChat 亦暫時不會向用戶收取手續費。

這次開通的商戶有不少是港人熟悉的網紅店。（攝影：蔡浩騰）

兩大迎新禮賞活動

而WeChat Pay HK更乘勢推出了兩大迎新禮賞活動，包括︰

「新人禮賞活動」：由即日起至12月31日，新用戶可領取HK$ 10通用優惠券一張，凡於指定香港商戶用WeChat Pay HK消費滿HK$15，即可使用HK$10通用優惠券。

「新綁卡禮賞活動」：還未綁卡的用戶於推廣期間首次在WeChat Pay香港錢包成功綁定Visa或Mastercard信用卡、銀行卡或銀行帳戶，即可領取HK$10通用優惠券一張。

用戶下次到任何指定香港商戶消費滿HK$15時，系統便會自動使用一張優惠券扣減消費金額，只限於香港消費使用。數量有限，送完即止。

以後港人北上便不用特地換錢了！（圖片來源︰視覺中國）

覆蓋多間熱門食肆

除了早前已開通的4間線上商戶包括出租車app「滴滴打車」、美食外賣「美團外賣」、「大眾點評」和「高鐵 12306」之外，現時開放的商戶有喜茶、奈雪之茶、海底撈、探魚、樂凱撒比薩、西貝莜面村、太二酸菜魚等熱門食肆﹔永輝生活、沃爾瑪、屈臣氏等零售店鋪以及多間酒店、廣州長隆購票等。

按圖輯看更多已開通線下商戶▼

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以後無論出發國內工作還是旅遊的朋友就方便得多了！