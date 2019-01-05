【印尼峇里島】$1700晚豪華villa住宿體驗　餐點出事但服務搭夠！

之前分享了來到峇里島的頭兩晚住宿——峇厘島雷吉安美居酒店（Mercure Bali Legian），雖然體驗不錯，不過來到峇里島，當然要住別墅型酒店（Villa）呀，不然要幹嘛？ 所以接下來當然就是要分享這款住宿的酒店體驗。這次介紹的Mgallery（美憬）品牌，是屬於雅高酒店集團 （Accor） 旗下的高階精品品牌，每家Mgallery品牌有自己獨特的風格，我想可能有點像是凱悅集團 （Hyatt）旗下的品牌——Unbound Collection，或萬豪／喜達屋集團 (Marriott／SPG) 旗下的品牌——Design Hotel的關係。 文：Justin Au／TripPlus

這篇要介紹的酒店：峇里島美憬閣努沙杜亞阿瑪特拉別墅酒店 （Amarterra Villas Bali Nusa Dua – Mgallery Collection），Justin之前已經入住過一次，這是第二次重訪，當然就是因為非常滿意第一次的住宿體驗的關係。而第二次的住宿，雖然少了當初的驚艷感，不過整體來說還是相當好！這次入住當中，出了一點小問題，但酒店方非常快速的應對，令我感到非常滿意，這才是五星級酒店應有的水準。至於房價方面，我這次入住是訂購包括早餐的價格，一晚房價約$1,700港幣（約$216美金），我覺得以這個等級來說，這樣的價格相當的不錯。

這次入住的酒店名稱－Amarterra Villas Bali Nusa Dua（TripPlus提供）

▶ 位置及機場接送

酒店位於「努沙杜亞 （Nusa Dua）」，是峇里島上的著名五星級酒店度假區，人潮比市中心的「庫塔 （Kuta）」區少，比較有隱私度。而這邊相對也不太會塞車！至於機場接送方面，其實就Justin的入住經驗而言，酒店方其實會有一台車長期備用，免費載乘客到附近地方。而如果離開酒店時，剛好車輛沒有人使用，酒店方會主動安排機場接送喔！當然酒店方面也有私人沙灘，不過就要走差不多10分鐘，而且沙灘品質一般，不太建議前往。沙灘會有專屬躺椅，以及提供免費瓶裝水。

▼▼按圖放大Villa外觀及私人沙灘，沙灘品質一般，不太建議前往！▼▼

▶ 房間方面

Justin本身是雅高白金會員，加上是再次入住的「回頭客」，所以整體安排都非常順。酒店方有先電郵詢問，是否需要安排機場接送，而且房間的佈置和迎賓禮，都辦得非常妥當。由於酒店是全別墅 （Villa） 房型，所以沒有升級房型的選項。這次Justin入住的是「1 Bedroom Villa with Private Pool」，即為一臥室的泳池別墅房。

▼▼以下先讓我分享，房間室外的照片吧！（按圖放大）▼▼

這款別墅房主要走的是峇里島風，室外有自家泳池、發呆涼亭、餐桌、客廳等等。室內是一個大套房的配備，包括臥房、浴室（包括一個浴缸與兩個淋浴間）、衣帽間、工作桌等等。簡單來說，就是奢華的度假配備一應俱全 XD。而迎賓禮是當地峇里島產的Rose（玫瑰紅酒）！實際口感不佳，感覺是不好喝而且偏甜的果汁而已，不過這也讓Justin知道了峇里島產的酒品品質如何。另外還送上當地特色甜點盤，我跟女友都覺得都是拍照好看而已，可能是因為當地口味偏甜，我們沒有辦法吃得下去。

▼▼這款別墅房主要走的是峇里島風，室外有自家泳池、發呆涼亭、餐桌、客廳等等。▼▼

+ 8 + 7 + 6

▶ 早餐／午餐／晚餐

沒錯，住在這裏就是那麼狂，一天三餐都在酒店吃！其實是入住了兩個晚上，剛好三個時段都吃過了，就詳細分享給大家。一般而言，由於這種度假類型的酒店，附近都沒有餐廳，所以其實酒店餐廳的品質，還是相當重要的。

早餐

先分享第一天早餐的部份，其實可以選擇在酒店餐廳，或請服務人員送到自己別墅房享用（無需另外加價），非常建議各位讀者們，選擇把早餐送到房間這個選項，畢竟在自己的房間吃比較舒服，吃一吃又可以去游個泳，不是很爽嗎 XD。房間內都有早餐的菜單，只要填寫好餐點選項，在晚上指定時間前，把餐單掛在房間門外即可。早餐的份量給得非常慷慨，味道也是水準以上。這裏還是建議選擇印尼式早餐，會比較好吃和豐盛，不然要吃基本款的美式早餐也是可以，不過平心而論，餐廳的美式早餐（特別是咖啡和吐司）都比較普通。

第二天的早餐，我們點了比較貴的餐點，菜單顯示需加價$100,000印尼盾／人（約$7美金／人）。可是餐點實在強差人意。首先我覺得吐司軟軟濕濕的，完全沒有令人想吃的感覺，再來加價的早餐餐點，分別是三文魚排和牛排。牛排的份量令人相當無奈，馬上打電話叫人來反映，餐廳方面聲稱，其實餐點是可以免費無限加點（！？），牛排的基本份量是100克，如果有需要可以再來一份。先不管這是不是真的，但吐司軟軟的問題，還是沒有答案。

後來沒想到，酒店經理後來打電話過來關心，先問了我們這一天的行程安排，我們本來是要去作最後一天的購物掃貨，然後順便在外面午餐。經理得知後，先主動說他會本人親自駕車，送我們去購物的地方，於路上再了解問題，我們欣然答允，因為說實話，我們也不想當奧客，只是想好好反映問題，畢竟我覺得在這種五星級的度假酒店吃不到應有的食物水準，是很不好的一件事。在車上經理有告知我們，他們了解吐司的問題，並解釋他們知道這個問題並作出改善中（原因似乎是麵包以前是在自己酒店內現做的，但現在是外面提供的，因為氣候潮濕的關係，很容易變軟）

我覺得客人入住酒店，是來享受度假放鬆的，並不是來幫酒店解決問題，所以知道問題所在，但沒有解決的話是更糟糕的。不過我有感受到經理試過幾個解決方法，因此還是很願意再給他們一次機會。最後，經理更主動安排免費招待酒店午餐以示歎意。我覺得做到這個地步，酒店方的補償已經足夠了。在做服務業的時候（特別是酒店），客人反映不滿，盡量要在其他的體驗中，嘗試服務補救。如果問題不能當下解決，則盡量提供客人滿意的方案，並邀請客人下次再來體驗並招待，這樣才是五星級酒店的正確做法。知名作家Fitzsimmons撰寫的「Service Management」一書中提及：「Service recovery converting a previously dissatisfied customer into a loyal customer.」（服務補救能把之前不滿意的客人，轉化為忠誠的容人）而在這次的服務補救後，他們成功把我轉化為忠誠的客人了，萬歲！

午餐

這次體驗午餐的部份，就是上面提及酒店方招待的，但其實Justin第一次入住這酒店時就已經試過，品質很不錯。雖然說酒店招待，但我和女友還是點得蠻節制的，因為我們沒有點最貴的餐點——烤龍蝦 XD。餐點主要以印尼式與西式為主。不知道是不是免費的餐點比較好吃，無論是印尼傳統餐點、烤牛排、米粉湯、意大利飯都做得蠻到位，而且份量也足。

晚餐

這個晚餐其實是到達後第一天晚上吃的，在辦理登記入住時，前台推薦晚上有峇里島傳統特色套餐，搭配峇里島風格的舞蹈表演。詢問過後，表明不能使用「Accor Plus」的亞太區二人用餐半價的優惠，不過可以打八折（原價為$550,000印尼盾／人，約$37美金／人）。實際吃起來的口感蠻普通，而且配合舞蹈表演的關係，而在室外用餐，也因為配合舞蹈表演準備（明明只有兩位舞者，是要準備什麼？），所以出餐進度緩慢，最後導致整個用餐時間過長，旁邊的外國客人更直接提早走掉了（我頗後悔沒早點走）。總括而言，峇里島傳統特色套餐普通，建議倒不如在餐廳內好好享用晚餐，再回別墅房發呆享受人生。

健身中心、酒店泳池、Spa

健身中心比較小，設備也不多，可能酒店也知道客人大多是來放鬆和耍廢的。我進去過兩次，都沒有看到任何住客使用，所以設備不多看來也不是個問題。酒店的公共泳池位於餐廳旁邊，加上每個別墅房內，明明就有泳池，所以我也從來沒有看過很多人在這個酒店公共泳池游泳。這個地方大概都是讓大家拍網美照，或是辦池邊派對吧。至於Spa的部份，其實在健身中心旁邊，如果要做Spa，非常建議提前和酒店方預約。價錢當然一點也不便宜，不過這個Spa基本上，真的只有住客在使用，加上通常沒有人，所以比較具隱私度。這次Justin沒有去做Spa，所以就沒有照片。

總結

各位在TripPlus看到不少的奢華的住宿，像是馬爾代夫、大溪地波拉波拉島等海島酒店分享，小資族代表Justin，就只能務實地為大家推薦峇里島的「豪華」住宿，可以說是高貴不貴啦！畢竟峇里島的機票和物價都比較低，蠻建議大家來度假放鬆的！

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