【飛行體驗】總結2018十大頭等艙、商務艙　國泰完勝卡塔爾航空？

2018年已結束，回首去年搭過的長程／短程航線也不少，今年主要也搭乘了比較多的商務艙（因為頭等艙需要的里數太多，身為小資還沒辦法承受太多次......），所以決定來回顧一下，2018年內我認為自身體驗最好的前十名頭等艙／商務艙的產品！以下的名單都是以超過7小時航程的航班為主，畢竟太短的航班也體驗不到太多的內容，就請讀者們接着看下去囉！ 文：Randy／TripPlus

No.10、日本航空（Japan Airlines）商務艙／東京～新加坡（tripplus）

No.10、日本航空（Japan Airlines）商務艙／東京～新加坡

這個航班搭乘的商務艙是採用的是反魚骨式（Reverse-Herringbone）的1-2-1配置。硬體方面，我認為這類的商務艙隱私度還算不錯，然而娛樂系統方面，剛好就是日本航空的罩門。如同我們其他的作者群所搭乘過的經驗，日本航空的娛樂系統內容真的相當普通，電影的選擇不算多，其他娛樂相關的選項也不算多。而餐點方面，西餐的表現非常的一般，建議搭乘日本航空時，還是選日式餐點比較安全。

No. 9、聯合航空（United Airlines）北極星商務艙／舊金山～台北（tripplus）

No. 9、聯合航空（United Airlines）北極星商務艙／舊金山～台北

2018年初剛好有機會搭乘了聯合航空最新款的商務艙——北極星商務艙（Polaris Business Class）。我認為硬體方面，北極星商務艙比起前一代的舊款商務艙有提升很多，真的都比我預期中的好。而服務方面，我個人是覺得尚可，對於美籍航空的美國大媽空服員來說，中規中矩正常的服務就已經足夠。至於餐點方面，就真的是「可接受」而已，不要期待能夠像亞洲籍航空那般的美味餐點上桌，但是甜點絕對是美籍航空的強項！

No. 8、韓亞航空（Asiana Airlines）商務艙／首爾～舊金山（tripplus）

No. 8、韓亞航空（Asiana Airlines）商務艙／首爾～舊金山

這一款Airbus A350機型的商務艙，我認為硬體方面還算是不差，充足的腳部空間，搭配高畫質的螢幕，以及全新的座位設計，唯一美中不足的地方，就是娛樂系統的內容稍嫌有些不足。餐點方面也還算是有中上的水準，搭配還算親切的韓籍空服員姊姊的服務，個人對於這一款產品有還不差的評價。

No. 7、國泰航空（Cathay Pacific）商務艙／香港～奧克蘭（tripplus）

No. 7、國泰航空（Cathay Pacific）商務艙／香港～奧克蘭

今年六月的時候，剛好有機會體驗到了國泰航空使用Airbus A350機型營運的長程航班。不論在座位設計，娛樂系統，或是搭機舒適感方面，都比舊款的國泰航空Boeing 777-300ER或Airbus A330機型的商務艙來的好。服務方面中規中矩，當然不像是長榮航空那般的無微不至，但這個航班的經驗我覺得倒也沒有怠慢或愛理不理。餐點方面也有中上的水準，總之是一款值得搭乘體驗的產品。

No. 6、紐西蘭航空（Air New Zealand）商務艙／奧克蘭～洛杉磯（tripplus）

No. 6、紐西蘭航空（Air New Zealand）商務艙／奧克蘭～洛杉磯

非常難得的今年有機會體驗到這款商務艙，畢竟一直以來紐西蘭航空商務艙的哩程機位極少，能搭乘到也算是一圓了夢想。硬體方面，雖然這種「魚骨式」的商務艙座位比較沒有隱私，整體的空間也比較小一些，加上螢幕很小，收看電影／節目比較花眼力，但是依然還是有自己的空間，娛樂系統的內容也相當豐富，而且平躺時的床鋪睡起來相當舒適。而服務上，空服大媽與空服大叔的服務相當親切，而且還會主動幫忙鋪床疊被，非常用心讓人感受到紐西蘭航空的好服務，至於食物方面，晚餐部分比較好，早餐部分相對來說普通許多，但整體來說，我認為這款商務艙，的確值得給他一次機會來體驗看看。

點擊圖片放大，了解十大優質頭等艙／商務艙最後五強▼▼▼

+ 6 + 5 + 4

【本文獲「TripPlus」授權轉載。TripPlus作者群定時幫大家整理機票和里程相關的好康資訊，目標成為里程和點數界最好最權威的入口網站之一。】