【上海住宿】第一身揭秘「深坑酒店」　必到水族館餐廳打卡參觀

上月15日，世界上第一個人工海拔最低的五星級酒店——上海佘山世茂洲際酒店開業了。它之所以備受矚目，是因為酒店建築一反傳統建築向上發展的理念，向下衍生88米。

這樣規模的「負建築」，是人類史上從未有過的創舉，沒有前人的經驗可以借鑒，一切從零開始。起初整個工程進度緩慢，還一度以為論證難題而險些爛尾。但現在這個獨一無二的工程已經完工，還作為一家洲際酒店開業了！它身上也貼着不少傳奇的標籤，比如建設的十二年裏，就申請了至少19項專利，還解決了5項首創難題。酒店甚至被入選進美國國家地理紀錄片《世界偉大工程巡禮》，被稱為「世界建築奇跡」。

這一系列的經歷與成就，讓它從一個小眾的建築話題，慢慢發酵，成了酒店控們共同的期待。傳說中的水下客房到底長什麼樣？人造瀑布又會以何種樣式呈現？這裏有Mr.S的第一手完整揭秘。

上月15日下午時候，我坐車從市區出發，經歷了大約一個小時車程，來到了位於松江區佘山旁的上海佘山世茂洲際酒店。下車後，和大多數人一樣直奔大坑邊緣。最近的位置是在酒店大堂露台，可以看到整個深坑全景。雖然站在平地，但感覺更像身處懸崖。只不過眺望的不是壯麗的自然景觀，而是堪稱奇跡的人工造物。

看着如同藝術品的建築，面對矗立在面前全球唯一的奇特工程，腦中讚美的言語在它面前都黯然失色。如果非要說的話，我會想起美國前總統甘迺迪的著名金句：「我們決定登月，我們決定在這個十年間登月，不是因為它們簡單，而是因為它們困難」。

一起來看這座宏偉建築的設計細節和設施！

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地下88米的房間究竟長成怎樣？原來有小魚與你同眠！

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酒店的餐飲服務又如何呢？按圖看詳盡介紹吧！

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當太陽落山，酒店燈光，就如同一枚寶石，閃耀在深坑之中。

上海佘山世茂洲際酒店（外灘提供）

酒店資訊

酒店地址：上海市辰花路5888號 參考價格：約4600元港幣/晚起

【本文獲「外灘設計酒店」授權轉載，微信公眾號：designhotels】