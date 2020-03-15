【台南火車站】周邊文創商圈美食全攻略！特別推介2間微醺小酒館

台南火車站附近景點 站前商圈交通方便、人潮絡繹不絕。這次南搞女孩要介紹許多意外發現且從未拜訪過的好店，一起來看看吧！ 台南火車站算是一個非常重要的指標，後站出去直達成大，然後連結東區、北區；而前站出去則是直抵各種公車、客運與非常熱鬧的站前商圈。這次受到成大研究發展基金會邀約，直接實地來走訪商圈地圖的一些店家，真的覺得挖到寶了！ 文： 南搞女孩

說到站前商圈，過去幾乎讓人又愛又恨。雖然購物方便且熱鬧，但停車常常是一大問題，多虧近年開始進駐台南的T-Bike，讓各地旅客又多了個選擇！出台南車站後，右前方過個馬路就到T-Bike站，真心覺得超讚超方便！

當然，如果不會或不想踩單車也沒關係，因為本篇介紹的點都是從台南火車站出發，走路也能輕鬆抵達的地方！有些真的讓南搞女孩偶相見恨晚！

。雖然購物方便且熱鬧，但停車常常是一大問題，多虧近年開始進駐台南的T-Bike，讓各地旅客又多了個選擇！（妳好南搞授權使用）

一早抵達台南，如果還沒到check-in時間，不如就直接在附近逛逛吧！

下了車就想喝杯飲料也是很正常的。跟火車站位在同一條路上的「小新划島」是許多學生會來光顧的店，開業超過十年，位置也相當便利，看看那珍奶的珍珠量就知道，用料也是沒有在客氣的！

小新划島有名的珍珠奶茶：

小新划島 店家資訊 地址：台南市東區北門路一段228號 聯絡電話： 06 229 5502 營業時間：10:00-23:00（無公休）

提着飲料，也順道吃點小吃充飢吧！這次要跟大家介紹的是「竹記鴨肉」，這家老店已經經營超過一甲子了！（在台南真的沒超過50年都不能說自己老店XD）來的饕客通常都會點一盤鴨肉（原味或煙燻）一碗冬粉鴨，和一盤小菜。若是有同行友人不敢吃鴨肉，沒關係！還有清香的冬粉湯可以選擇，晶瑩剔透，不會太腍，而且很香。

鴨肉是「竹記鴨肉」的名物：

竹記鴨肉 店家資訊 地址：台南市中西區中山路47號 聯絡電話： 06 222 7872 營業時間：12:00-21:00（週 六、週日公休）

如果下了車，覺得精神不振想要來點咖啡，則是可以走到一個可愛的巷弄裡找尋「寮國咖啡」的蹤影。

寮國咖啡的位置隱匿，有點難發現，其實不特別找，真的很難「經過」它。但這幾年開始有更多店家開始進駐這條小巷弄中，也為附近添增了幾分熱鬧。當初取名叫寮國咖啡，是因為多款咖啡都有混寮國咖啡豆去做調配，近十年過去，認識他們的人越來越多，慕名而來的人也沒有少過。

按下圖看看寮國咖啡的詳盡介紹：

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寮國咖啡 店家資訊 地址：台南市中山路79巷60號 聯絡電話： 06 222 5358 營業時間：09:30-17:00（週日公休）

上車前2小時，把握採買台南伴手禮最後機會（妳好南搞授權使用）

上車前2小時，把握採買台南伴手禮最後機會

出來旅行，總免不了買手信。但也不一定是要送給誰，偶爾也可以就準備那一份送給自己。這次要推薦的是，我一直以來都覺得很適合代表台南的伴手禮：帆布袋！

「合成帆布行」秉持「一個帆布袋也能為您製作」的原則，致力於傳統帆布工藝的推廣和創新，店內展示著各式的傳統帆布書包、帆布袋，無疑為台灣文化的一種見證。舉凡零錢包、筆袋、帆布袋、帆布包等等都有，價格也不貴，非常適合買來送給自己！(笑)也可以送朋友啦！哈哈！

合成帆布行的傳統帆布工藝​品很有文青的感覺：

合成帆布行 店家資訊 地址：台南市中西區中山路45號 聯絡電話：06-222-4477 營業時間：週一~週五 09:00-21:00 / 週六、週日 09:00-19:30

再來算是台南一個蠻新的景點：「台南文化創意產業園區」，位置就在火車前站右邊，主建築為古蹟的他，其實常常吸引許多人的目光，但都不知道到底是甚麼地方XD

按圖看詳盡的台南文化創意產業園區介紹：

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臺南文化創意產業園區 店家資訊 地址：台南市東區北門路二段16號 聯絡電話：06-2222681 營業時間：10:30-21:00（無公休）

離開台南前，跟朋友在火車站前聚一下吧

有的時候為了趕車，會想跟朋友約在火車站附近，這樣就算聊太晚也不會太～來不及XD 來到台南如果是要找朋友的話，多少會想喝個兩杯吧！

這次要介紹兩間酒吧，一家離火車站較近，「萬昌起義」外觀頗特別，是一間由老房子改建而成的後現代中國風酒吧，內部空間充分融合古典中國風與現代元素。

萬昌起義甚具後​現代中國風：

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萬昌起義 店家資訊 地址：台南市中西區民族路二段57巷5號 聯絡電話： 06 222 1455 營業時間：20:00-3:00（無公休）

另一家是「Bark2」，是一間從日治時期佇立至今的老房子

按圖看Bark2的介紹：

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除了喝幾杯外，如果還想跟朋友走走逛逛的話，不妨到Focus走走吧！進駐Focus的品牌多為比較年輕、且新潮的～所以年輕人特別多呢！

今年還多增設了 「Focus Select Shop/Cafe」，主要集結FOCUS館內嚴選品牌與咖啡輕食部，環境簡單乾淨，消費也不會太高，非常適合姊妹們來走走逛逛然後坐下來聊聊天喔！

Focus以年輕新潮為賣點：

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Focus時尚流行館 店家資訊 地址：台南市中西區中山路166號 聯絡電話：06-211-3888 營業時間：11:00-22:00（無公休）

Focus時尚流行館 店家資訊 地址：台南市中西區中山路166號 聯絡電話：06-211-3888 營業時間：11:00-22:00（無公休）

在最後～的最後～ 同樣是離台南火車站超近的「磨磨茶」，位於北門路的小巷弄中，其實不認真找可能也不會發現：

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磨磨茶 店家資訊 地址：台南市中西區北門路一段161巷2號 聯絡電話：06 223 4093 營業時間：週三~週五 11:00-18:00 / 週六~週日 11:00-17:00 / 週一、週二公休

站前商圈的店家包羅萬象，這裡僅挑出一些我們實際拜訪過的介紹給大家！也歡迎大家介紹各自的站前商圈愛店與我們分享！ 南搞女孩

【本文獲「妳好南搞」授權轉載，原文： 台南火車站附近景點 | 剛下火車 ?走逛站前商圈推薦店家及景點 !​】