【單車旅遊】用23天由福建踩去北京　跨越六個省的沿路行程小紀錄

前言: 8月3日到9月4日由台北港坐船到福建平潭再乘大巴到福州 沿國道104（G104） 開始2420公里的單車旅行 最後到達終點北京 最後從北京搭飛機回台北松山機場。 國道104類似台灣的省道 所有人車都可通行 偶兒有些高架路段標示只限車輛可通行 但大家還是不理。 路況整體還不錯 但發覺較窮省份如福建安徽山東路況略差 浙江江蘇河北則較好。

文：花甲阿伯

按下圖看國道104沿路的重要城市和我的隨身包吧！

想知道我從台北踏單車到黃河的經歷嗎？看以下圖片！

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終於到北京了！按下圖看我沿路遇到的風景吧～

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行程總結:

•整個行程經過福建 5天 浙江 6天 江蘇 3天 安徽 2天 山東4天 河北 3天 共6個省 23天 2420公里 最後8天則待在北京市逛逛

•福建行程最為辛苦 山路多 天氣熱 常須推車 又是在適應階段 一天只約前進50公里

•安徽境內多丘陵 但坡度不大 還能騎行

•浙江江蘇山東及河北平原多 一天騎約一百多公里

•沿路車多人多 交通 秩序亂 道路施工等 騎行要特別留意安全 ...

【本文獲「背包客棧」授權轉載，繼續閱讀原文：2018福州到北京單車行】