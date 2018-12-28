【台北．民生社區】不只「民生工寓」！四間蛋糕控不能錯過的Cafe

在台灣小編還是學生時代時，只要有空就會帶着電腦往咖啡廳跑，享受屬於一個人的時光。有時候也不特別做什麼，就只是靜靜地沉澱心情，看着窗外的街景還有來往的行人，隨着光影變化，讓時間慢慢地、細細地流過，一直待到夜幕降臨才離去。即使是旅行，也不能放過可以放鬆心情的時刻！

Afterhours Cafe 隱身在距離南京三民捷運站不遠的小巷弄中（Afterhours Cafe Facebook）

如果大家剛好去台北旅行，卻還未有心水想去的Cafe，台北的民生社區絕對是首選。除了喜歡那裡寧靜的涼爽綠蔭外，更重要的是集中了好多家規模不大卻滿溢樸實溫度，給人像家一樣輕鬆自在的咖啡廳，今天就要不藏私跟大家分享台灣編輯最愛的四家Cafe！

1. Afterhours Cafe

講到民生社區咖啡店，一定不能不提的就是 Afterhours Cafe，這間完全是小編的愛店，已經不知道來訪了多少次，而且從來沒有令人失望！ Afterhours Cafe 隱身在距離南京三民捷運站不遠的小巷弄中，大概走個十分鐘就會看見它悄悄地佇立於街角。低調的透明木門與不過於顯眼的簡單招牌，正好適合這裡安靜不喧囂的悠閒氛圍。

▼去到Afterhours Cafe不可不吃的招牌戚風蛋糕與美食▼

+ 5 + 4 + 3

Afterhours Cafe 除了有每個都超好吃的多種甜點可以選擇外，也有提供充滿日式媽媽感的午餐套餐。在眾多餐點中除了抹茶系列和芋泥品項是熱門選項外，在這裡要鄭重向大家推薦招牌「焦糖戚風蛋糕」，妳可別以為它只是一塊普通的戚風！

扎實又帶點鬆軟的蛋糕體，搭配上頭苦甜相間的焦糖脆片，連同不甜膩的鮮奶油一口吃下，豐富的層次感讓人吃過一次就愛上這天堂的滋味，真的會好吃到哭啊！有機會的話，真的非常推薦大家來 Afterhours Cafe 把所有甜點都吃上一輪。

2. 六丁目 cafe

一本書、一部Notebook，配上一杯咖啡，就是愜意的一天（六丁目cafe Facebook）

六丁目 cafe 從名字便可以感受到濃濃的日本氣息，雖然和上一間 Afterhours Cafe 一樣都是走日式風格，但卻多了一絲「人味」，在這裡除了有規劃一區和式座位外，還可以看見許多老闆從日本帶回來的可愛小物們，牆上也充斥着各式旅遊雜誌與來自各地的明信片，是一間很有溫度的咖啡廳。

▼六丁目Cafe的愜意環境與超幸福的各式甜點！▼

+ 3 + 2

店內黑板上可以看見六丁目 cafe 每天都會提供不一樣的甜點，想要吃到同樣的甜點可是要碰運氣的，像是高人氣的大人味濃郁草莓抹茶捲就不是每一次都這麼幸運能吃到！不過除了抹茶捲外，其他種類的撻或是甜點也都是很不錯的選擇，像圖中的白葡萄乳酪Cheese cake，就是上次小編意外點到的好滋味！（另外，六丁目也有另一家姊妹店叫做木白甜點咖啡店在行天宮附近，也非常值得推薦。）

3. 圍裙

圍裙開在小巷，但走進店門前會先經過一個種滿花木的可愛小庭院，讓人有種在都市裡遇見叢林的驚喜感（圍裙Facebook）

第三間圍裙甜點，其實是在前兩家都客滿的情形下，編輯誤打誤撞發現的好店！圍裙甜點原先開在赤峰街，後來才搬到現在充滿田園鄉村風格的新店面。雖然開在小巷，但在走進店門前，會先經過一個種滿花木的可愛小庭院，讓人有種在都市裡遇見叢林的驚喜感。如果是和姊妹來，想必還沒開吃前就可以先在這裡殺一輪底片了。

▼仙氣打卡系！圍裙Cafe以不同時令水果裝飾的蛋糕，睇得又食得▼

+ 3 + 2

圍裙甜點的店內空間不算小，除了有兩人、四人的座位外，也有可供多人用餐的長桌區，和一小區專門販售日式雜貨的展示區。餐點方面，在下午茶時段可以點選套餐組合，以較優惠的價格吃到好吃的蛋糕及茶飲，若還沒用過正餐也可以在這裡先吃點輕食再接着吃甜點喔！另外圍裙甜點也會不定時開設烘焙烹飪課程，有興趣的朋友不妨可以多關注他們的粉絲專頁。

4. 民生工寓

店面採用帶點黃光的工業風裝潢（民生工寓Facebook）

最後一間要介紹的是同樣知名度相當高的「民生工寓」，從招牌 LOGO 就可以看出整間店走得是簡潔俐落的風格，採用帶點黃光的工業風裝潢，讓人走進便覺得有股放鬆的氣息。若不喜歡燈光太昏暗的話也別擔心，因為民生工寓的陳設隱藏着玄機，走到後方靠近馬路的那一區，就會看見有着大扇玻璃窗的明亮空間，當陽光灑進時完全適合慵懶放空！

▼食厭咗鳳梨酥？不如試試民生工寓的招牌鳳梨Rum酒批▼

+ 3 + 2

民生工寓所提供的餐點品項雖然稱不上非常多元，不過鹹食、甜點也算應有盡有，且相對於其他咖啡店來說，他們家的咖啡手沖單品算是非常豐富且好喝的，如果妳是咖啡愛好者來到這裡一定要試試看！

民生社區真的是一個很棒的地方。在台北，如果不想要大老遠出去玩，又很想出去放風透氣的話，很適合來這附近逛逛選品店，或是選擇一家喜歡的咖啡店，泡在裡面聞着咖啡豆香，待上美妙的午後時光。

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】