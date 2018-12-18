【泰國清邁】想摸大笨象兼幫佢沖涼？訪人道大象保護營零距離接觸

大象在泰國的歷史上是備受尊敬的聖獸，直到今日泰國人仍然尊敬大象這些聰敏的龐然大物，並訂國立3/13為大象日，然而這些尊敬的表像隨着觀光的開發而隨之瓦解，騎大象、看大象畫畫、宛如馬戲團般的表演藏着不為外人所知的虐待行為，如果你是旅客，想在泰國親近大象但卻不願助長這些行為，你可以來到「清邁Ran-Tong大象保護營」近距離與牠們接觸。

清邁Ran-Tong大象保護營於2009年成立，成立原因是來自創始人見到一頭老象被虐待，將她收留後給予照顧，接下來慢慢的開始收留第二隻、第三隻大象，但照顧大象是昂貴的行為，於是他們成立企業來幫助營運，目前已經成為泰北最知名的大象保護中心。

清邁Ran-Tong大象保護營（ Ran-Tong Save & Rescue Elephant Centre Official Facebook）

在這裏遊客可以非常近距離地與大象接觸，能摸摸他們跟他玩，甚至幫他沐浴，在營區這些大象獲得良好的照顧，他們不強迫大象表演也不會讓小象與母象分開，目前營區總共有22頭大象生活中，將近30位員工照顧他們，遊客只要透過官網就能預定行程。

行程總共有六個，有單純大象體驗計劃，也有加入漂流或是沙地騎車的體驗，或是想要選擇多一點時間親近他們也可以選擇兩天一夜行程，還能與工作人員製作當地食物，不過這些體驗皆包含了贊助費用所以價格並不便宜，價格如下：（1港元約等於4泰銖）

如果你只是想出一份力幫助這些大象，除了上述體驗外你還可以認養大象，5000泰銖認養費你能得到認養證明書還有相片集，還能獲得大象即時更新的狀態。來到泰國，親近大象是難得可貴的事情，但旅客應該盡量去慎選這些體驗行程，注意到他們對待大象的方式，身上是否有不明的傷痕，避免去騎大象或是看樂園裏的大象表演，這些都是人類加諸在牠們身上的非自然行為，如果你也熱愛這些可愛又聰慧的巨獸，那來到這裏你不只能體驗更能以人道的方式來幫助這些大象。

點擊下圖放大走入大象保護營！

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