台灣十大人氣手信推介：不再只買鳳梨酥！EXO燦烈大愛呢枝奶茶…

現在去台灣旅行這樣方便，每次大家回來後總是帶着一樣的手信，你想買到不一樣的手信嗎？還是你正在為買甚麼手信給親戚、朋友和同事而苦惱？就讓小編為你整理出除了鳳梨酥、太陽餅以外，連當地人也會買的各種具人氣的地道台灣手信 ，讓你輕鬆掌握有哪些傳統和新式必買手信！

一、傳統台灣手信

1. 老天祿滷味

老天祿滷味不單止聞名於台灣，經常被當地的媒體報導，超好吃的滷味吸引了不少外國粉絲，爭相到台灣試食！在云云的滷味之中，鴨舌深得大家的歡心，還有不少香港天王天后級藝人，去到台灣就去採購！總店位於西門町鬧市，大家到西門町一遊時，別忘了買手信回去啊！

地址：台北市武昌街二段55號 電話：（02）2361-5588 營業時間：9：30 – 22：00

2. 魚酥

台北的淡水除了是台灣天王周杰倫的成長地點，還是許多台劇的拍攝地點！其實淡水有許多經典美食值得一試，像是只能現場享用的「淡水阿給」豆卜包粉絲、「鐵蛋」等等。如果你想與朋友分享淡水的美食，那麼小編推薦你可以買淡水魚酥！當地以許義魚酥最為著名，附近還有合益魚酥、阿婆魚酥等店舖，口味各有特色，可以在當地試試後才決定買甚麼口味。

當地以許義魚酥最為著名，附近還有合益魚酥、阿婆魚酥等店舖，口味各有特色，可以在當地試試後才決定買甚麼口味。（kkday）

推薦店家：許義魚酥 地址：台北縣淡水鎮中正路184號 電話：（02）2621-1414 營業時間：06:30 – 18:00（假日至18：30）

3. 鳳梨酥

提起台灣手信，不少人第一時間就會想起鳳梨酥。鬆化的餅皮配搭甜甜的菠蘿餡，會讓人忍不住一口接一口！老字號佳德糕餅和近年超熱門的微熱山丘都是超受歡迎的鳳梨酥手信店舖！

4. 豬肉紙

以獨家中藥秘方醃製的香脆杏仁豬肉紙，口感特別又香脆，是小編私心最愛的台灣手信！而且每一片豬肉紙的厚度只有0.02cm，薄得可以透光，也是因此而被稱為豬肉「紙」。

推薦店家：江記華隆 地址：台北市大同區迪化街一段311號1樓 交通：搭台北捷運蘆洲線去到大橋頭站1號出口，步行5分鐘左右 電話：（02）2552-8327、（02）2553-5301 營業時間：8:00 – 20:00（星期一至六）8:00 – 19:00（星期日）

二、人氣台灣手信

1. 面膜

台灣面膜可以說是 台灣手信 之光！著名品牌《我的美麗日記》於日本＠COSME網路美妝大賞成為面膜大賞第一名，另外《TT面膜》更加於法國市佔率成為第1名！台灣面膜品牌雲集，而且價格親民，很適合買給女性朋友。

2. 綠油精

綠油精就好像香港的活絡油一般，可說是陪伴許多台灣人長大！綠油精不單有活血、鎮定和提神的功用，還可以被蚊蟲叮咬後迅速止痕，受到台灣當地年輕女生歡迎！和面膜一樣，綠油精一類的藥品在便利店、屈臣氏、康是美、光南大批發、日藥本舖等美妝店都能輕易買到。

綠油精不單有活血、鎮定和提神的功用，還可以被蚊蟲叮咬後迅速止痕，受到台灣當地年輕女生歡迎！（kkday）

3. 台灣茶

連Google 總部的員工也要喝台灣茶，就足以見證台灣茶的魅力！台灣茶之所以於世界聞名，全因台灣從北到南面，各個茶莊因為氣候和產地大不同，因此所種植出的茶葉各有千秋，其獨特的風味俘虜了不少茶客的心！文山包種茶、日月潭紅茶、阿里山高山茶和東方美人茶便是其中幾款最受歡迎的台灣茶。

4. 即食麵

韓國即食麵、日本即食麵固然出名，但台灣即食麵一啲都唔輸蝕！滿漢大餐蔥燒牛肉麵、維力炸醬麵、統一肉燥麵、康師傅、阿Q桶麵、味味A排骨雞麵等…這些經典即食麵相信大家應該都有聽過，而阿舍乾麵、曾拌麵之類的即食乾麵近年更加人氣爆燈，值得一試。

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5. 純萃喝

相信大家對「純萃喝」也不會陌生，雖然香港本地也可以在便利店買到，但是台灣當地可以找到更多「純萃喝」口味，價錢也是更實惠呢！色彩繽紛的用色，配搭文青感的包裝，就連韓國人氣男團EXO成員朴燦烈也喜歡喝，所以「純萃喝」在韓國也非常有名。大家去到台灣就去看看有甚麼新奇的口味吧！

6. 牛札糖

喜歡甜食的朋友請舉手！超愛吃甜的小編要大力擁薦台灣的牛札糖！牛札糖軟硬適中，入口帶有陣陣牛乳香氣，配合花生或是果仁，口感札實！超人氣SUGAR SPICE 糖村牛軋糖有原味、拖肥、士多啤梨和抹茶四款口味，快快買齊四款口味送給朋友吧！

推薦店家：SUGAR SPICE 糖村 桃園機場店地址：桃園市大園區航站南路9號2樓(桃園機場第二航廈 二樓) 電話：（03）398 2768 營業時間：08:00 – 21：00

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