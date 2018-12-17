【聖誕 好去處2018】台北4大超夢幻聖誕燈飾　打卡必去！

聖誕節有不少慶祝節目，而要數台灣最多人參與的慶祝活動，一定少不了欣賞聖誕節燈飾。而最多港人旅遊的台北市，就可以到以下4個大型聖誕燈飾展覽，瘋狂打卡之餘，還可以一起感受濃厚的聖誕氣氛！

新北聖誕城走星系太空站路線，當然少不了閃閃星星燈。(圖：inna_jiang@IG)

1.變身星際太空站 新北聖誕城

新北聖誕城今年以「耶誕主燈秀」做主角，將市府大樓連結起來，結合3D光雕投影以及全球唯一的3D光雕投影聖誕樹，還有900支LED燈匯聚，呈現出精彩的3D燈光show！

而今年新北聖誕城以星系太空站為主題，打造4大亮燈區，園內有時下流行的貨櫃屋，將原本的聖誕遊樂園、嘉年華擴展，更少不了星光隧道，4條星光閃閃的燈光隧道，正等着大家來瘋狂打卡，留下浪漫聖誕回憶。

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全球唯一的3D光雕投影聖誕樹，結合900支的LED點控流光燈牆共演燈光show。(圖：新北旅客FB)

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新北市歡樂聖誕城2018 地址：板橋區中山路一段161號 日期：即日至2019年1月1日 燈光開放時間：5:30pm-12mn

整個廣場用上300萬顆星星燈營造浪漫聖誕城。(圖：統一時代百貨台北店@FB)

2.變身米蘭廣場 統一時代百貨

在人流最旺的台北信義區、人氣賞燈飾熱點：「統一時代百貨」台北店，每年也選出不同城市的主題佈置，今年就選出「米蘭」這個浪漫城市做主角，現場佈滿大教堂彩繪窗花，而且有多達300萬顆星星燈點綴整個廣場，營造充滿浪漫感的聖誕城。

2樓廣場亮點一定是看光影聖誕樹。(圖：shih__ming@IG)

70種圖案+25種顏色燈飾

全場注目位要數2樓夢廣場的Purple Wish，今年特別運用米蘭教堂建築窗飾與彩繪窗花元素，組成共70種花紋圖案及超過25種顏色燈串，令整個燈光演出更夢幻亮麗。廣場燈飾每晚逢6pm-9pm就會亮燈，每10分鐘會漸變不同燈色，極具節日氣氛！

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統一時代百貨台北店「浪漫耶誕城」 地點：統一時代百貨2樓夢廣場（台北市信義區忠孝東路五段8號2樓） 日期：即日至 2018年12月25日 時間：6pm-9pm 每晚整點播放燈光show

在台北林口三井outlet已佈滿聖誕裝飾，有最地標的金光聖誕樹。(chihminghsu@IG)

3.金光聖誕節 新北林口三井 Mitsui Outlet Park

雖然台中港三井Outlet新開幕搶晒鏡，但今年台北林口三井outlet的聖誕燈飾也不輸蝕。除了找到俄羅斯的療癒卡通人物「大耳查布」（Cheburashka）一齊過聖誕外，園區內的椰林星光大道、銀河星牆也是今年的熱門打卡景點，每日限定的聖誕泡泡Show更是不容錯過！

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MITSUI OUTLET PARK 林口聖誕季 地址：新北市林口區文化三路一段356號 日期：即日至2019年1月1 日 聖誕泡泡show：4pm-9pm（每隔20分鐘，每次表演時間3分鐘）

冰天雪地的佈景，營造白色世界。(圖：bellavita_taipei@IG)

4.北歐聖誕風 台北Bellavita寶麗廣場

每年在台北最期待的聖誕佈景之一，一定是信義區的名牌百貨公司Bellavita了！今年商場以「聖誕奇境」為主題，將整個北歐極光世界重現在百貨公司內。整個冰雪世界都以聖誕老人故鄉做場景，能在內裡踏雪地、穿越冰河、尋找麋鹿等等，在整個透明玻璃屋裡感受北歐聖誕氣氛。

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