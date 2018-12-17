【曼谷商場】遊客專享！憑登機證就能免費換名牌　Harnn、Panpuri

曼谷旅行優惠速遞！到泰國曼谷除了逛市集、瘋狂按摩以及怒吃街邊小食外，逛商場也是指定動作之一。大家有所不知，原來遊客只要憑往曼谷登機證到曼谷各大商場的Tourist Lounge，都可換領精美禮品一份，別以為只是小禮物，不少商場都誠意十足，大部份皆是名牌產品呢！想知有哪些著數，趕快看下去吧！

Emporium 和 Em Quartier 位於 BTS Phrom Phong 站的兩座大型商場，十分方便。（圖片來源︰Emporium）

Emporium、Em Quartier

Cathay Pacific—只要出示登機證及護照即可換取歡迎套裝，包括高達50%的店舖優惠折扣和泰國名牌HARNN的SPA Body Care套裝一份。(直至31/8/2019)

Thail Airway—只要出示登機證即可換取歡迎套裝，包括高達50%的店舖優惠折扣和泰國名牌PANPURI的檸檬草味迷你套裝一份。(直至31/8/2019)

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集團新開幕的ICONSIAM商場，遊客必到！

Siam Paragon、Iconsiam

Airasia—只要出示登機證即可換取歡迎套裝，包括泰國品牌KUNNA芒果乾一包、高達30%的店舖優惠折扣以及IHOP和Siam Discovery Open Space的現金券。(直至28/2/2019)

Airasia乘客的專享優惠，送上地道芒果乾一包，讓你邊逛邊吃！（圖片來源︰Siam Paragon）

各大商場的遊客專享優惠會不定期更新，送出的禮品也會隨之不同，記者整理了一些網友過去曾經成功換取過的禮品，很多都十分吸引呢！

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