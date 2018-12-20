【日本藥妝店】扮靚過聖誕　10款女生最新必買藥妝

聖誕節開派對當然要扮靚示人，而日本藥妝向來是女生扮靚首選，踏入2018年尾，以下介紹的最新藥妝務必要向各位女生分享，除了最新藥妝美妝商品外，還會把長期排在美妝榜首的化妝好物，逐一介紹。

日式美妝都以粉嫩、自然色系為主，強調仔細眼妝及膚色通透自然。(圖：Pinterest)

1.Excel Glow Luminizer UV 修飾乳

要有日本女生通透好氣色的膚質效果，在上粉底前最好打定底塗上修飾乳，而出名價廉物美的Excel，就有這枝最新帶點珠光色系的修飾乳，色調偏藍能帶出亮白效果。而且添加了美容液，用起來很易推開，珠光又不會太誇張，用後有光澤的好氣色。

(圖：auntie.tw)

(圖：auntie.tw)

2.雪花水晶粉餅盒！SOFINA Primavista 限定奶油粉底霜

女生到日本，一定要狂掃SOFINA旗下嘅Primavista系列美妝，今個冬天推出限量Dress Up Glow Foundation，粉餅盒是靚到唔捨得用的藍色雪花水晶設計，好似Frozen內的Elsa女王一樣夢幻。而這個粉底霜質感較滋潤，最適合冬天使用，遮瑕度高足夠遮蓋面上瑕疵、毛孔及凹凸細紋等等，透明感十足，開Party補妝必備。

(圖：primavista_official)

粉底霜質地夠滋潤，適合乾性膚質或冬天乾燥時使用。(圖：primavista_official)

3.OPERA mylash 純黑睫毛膏

Opera 最有名的美妝產品一定非它的唇膏莫屬，但其實旗下出品的日本純黑睫毛膏亦十分受日本女生歡迎。這枝有「黑皇后」之稱的睫毛膏，在日本能登上各家睫毛膏排行榜的前列席位，用家都指能簡單刷出自然捲翹的睫毛，持久性高、防水、防汗、快乾不易暈染，用溫水就可以輕鬆卸除，CP值高。

(圖：互聯網)

(圖：www.tokyu-hands.co.jp)

4.FLOWFUSHI LIP 38℃ 限量色 －－ Glitte Coat 星空銀紫

FLOWFUSHI旗下的睫毛膏、眼線液，甚至是LIP 38℃唇彩，款款都是日本SNS上熱門話題美妝！而新一季LIP 38℃唇部修護精華系列，推出了全新限量-2℃ Glitte Coat 星空紫限定，塗上唇部後能變出淡淡的奢華感！這次新出的Cyber色系，起用大膽純正的黑色基底，帶有黑、灰、藍色基調之餘同時含有細緻亮片，最適合聖誕開party以bling bling造型示人。

這次限定色以型格黑色基調做主角，Rock味十足。(圖：biteki.com)

5.Excel 新款眼影 Skinny Rich Shadow

每次 Excel 出最新色系眼影必定成為瘋搶目標，Excel被譽為高價品牌SUQQU的開架牌，其大地色系眼影盒一直深受女生追捧，特別是「裸色深邃眼影」經常缺貨！而最新一季的Excel新款眼盒「Skinny Rich Shadow」的靈感源自服裝穿搭概念，設計出潮流「不敗款」眼影，其中色系有「光橙花」、「桃粉紅」、「乾燥玫瑰」、「紅莓色」等等，完全是近年的大熱色系，而且價錢又平，值得入手。

(圖：atpress_ne_jp)

新色系眼影盤有5種新色選擇。(圖：img_point)

6. CHIFURE 土色唇膏滋潤易上色

出名平、靚、潤的日本老牌唇膏，不用50港元就可以擁有一枝，其土色系唇膏能令人帶出好氣色，是愛自然的女生最愛唇膏。唇膏含有透明質酸、玻尿酸、澳洲堅果油成份，質地順滑又容易上色。大熱推介的有 212 豆沙粉紅色、549 暗紅色 、418 橙色系，聖誕塗上一定成為Party Queen。

塗上後令女生立即神彩飛揚的珊瑚色。(圖：fannywong919@IG)

色調自然的#212豆沙紅色。(圖：kagaya_beauty@IG)

7.FLOWFUSHI MOTE LINER 職人眼線筆

被日本藥妝界別譽為用過回購率100%的眼線筆，顏色飽和又防水力強，筆頭毛細軟非常好描畫，就算是新手也可以輕鬆畫出細緻眼線，而且只需要用熱水就可輕鬆卸妝，極之方便。

眼線筆顏色多選擇，甚至連桃紅色都有，是最啱去Party用的浮誇色。(圖：apan_yourstuff@IG)

試上手顏色夠實淨，防水不易溶。(圖：nurhedone@IG)

8. K-palette 1 Day Tattoo完美持久唇釉

K-palette又一款皇牌，這款唇釉讓雙唇水潤飽滿，又帶有透明感的效果，不會讓妝感看起來濃重，能營造日系小清新的自然妝感。唇釉含大量保濕成分包括乳木果油、角鯊烷、澳洲堅果籽油、橄欖油，極為滋潤的保養，又不會有粘膩感。

(圖：yellowdays_insta@IG)

(圖：pi_023ya_@IG)

(圖：s_marie7@IG)

9.kiss日本戀愛系底妝

在日本被OL讚譽為最愛的開架底妝品牌kiss，在2018秋冬霧面妝的風潮，推出包括隔離霜、粉底液、防曬粉餅、蜜粉、遮瑕膏等底妝最強產品，用起來輕薄、透亮；其Make up base能為肌膚打好水潤底子，再上粉底則能營造霧面輕盈感，而最後一層碎粉則能輕易打造透薄定妝效果。

(圖：Kiss me Offical)

(圖：Kiss me Offical)

(圖：Kiss me Offical)

10.日本 CANMAKE 花瓣保濕巧麗腮紅

CANMAKE 這個開架品牌不用多介紹，而最大驚喜的一定是其血紅色及黃色胭脂，用上超大膽的用色，但很多女生用過後都驚訝其效果極佳，為臉上增添了好氣色，而且價錢便宜，其花瓣型狀的暗花紋完全是少女心設計，女生不能抗拒。

(圖：canmake offcial )

(圖：canmake offcial )