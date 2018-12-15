東京松本清、OS drug、大國藥妝2019推薦商品　格價攻略大晒冷

去日本旅行的必要行程就是購買日本藥妝！KKday小編為大家整理出日本必買藥妝、極具人氣的產品清單，讓大家輕鬆買到心頭好！更會比較日本當地三大藥妝店松本清、大國藥妝、OS Drug的人氣商品價錢，綜合藥妝店員的建議，選出日本旅行時必買的藥妝！

去日本旅行的必要行程就是購買 日本藥妝 ！（KKDay提供）

一、購買日本藥妝地點

除了東京的松本清、大國藥妝（ダイコ ク）、OS Drug也是許多人到日本旅行時採購藥妝時必去的藥妝店。

松本清

看到這個黃色招牌就能認出是松本清藥妝店！大部分的松本清店舖內除了賣藥，大家還可以在店內找到日本化妝品、保養品，著名的名牌SKII 也可以在松本清店內買得到。

更細心的是，大多數松本清店內也有各個品牌的專業人員進駐店家，需要了解肌膚狀態的朋友可以請專業人員幫你測，從而了解自己的肌膚最適合品牌的哪些商品。上次小編走到SOFINA專櫃時，專櫃人員很親切地為小編測肌膚，而且全程有中文翻譯，因此大家不用擔心會遇到有語言不通的問題！

松本清（KKday提供）

大國藥妝（ダイコク）

大國藥妝的產品有時候會比較便宜，整體來說，這個藥妝的化妝品種類較少，以日本藥品居多，因此大家在選購日本藥物時可以先在大國藥妝看看價錢，然後才到松本清比價一下價錢。另外大國藥妝有時候會在門口派發優惠券，大家隨時可以拿到八五折或是九折折扣優惠的啊！

大國藥妝（ダイコク）（KKday提供）

OS drug

許多人到日本旅行也會習慣去上野找OS Drug店舖，雖然這間店舖能說是沒有賣日本美妝保養產品，只有日本藥品出售，但OS Drug勝在出售的藥品比較便宜，即使無法退稅，藥品的價錢仍然比其他店舖便宜，因此許多人也會到OS Drug購買日本藥品！

但老實說近幾來，根據小編的觀察OS Drug其實也沒有特別便宜，因此建議如果大家到日本旅行時不會在上野逗留的話，大家不用特別到上野的OS Drug店舖選購～

小提醒：大家可以到吉祥寺看看藥妝店，這邊的藥妝價錢會比其他地方較為便宜。

Urcosme

日本當地的電器行除了出售賣電器商品，大部分都有一層販賣藥妝產品！如果在這邊購買藥妝到一定金額，他們更會送你所購入的產品至你入住的酒店，價錢可能沒有那麼便宜，但勝在可以同時購買電器和藥妝，更不用搬戰利品回酒店～

這間是當地連鎖美妝店，在許多百貨公司或是電器商城都可看到它的身影，這裡還會賣一些不常見的小商品。另外，店內還有熱門產品排行榜，例如是頭三名最熱門的睫毛膏或者是眼影，大家一看就知到有那些必買商品！

Urcosme（ KKday提供）

二、人氣必買日本藥妝

到底現在在日本有哪些商品賣得超火紅的呢？就讓小編為你做介紹吧！

點擊圖片放大，逐項商品為你詳細介紹▼▼▼

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三、日本藥妝退稅教學

現時日本的退稅制度非常簡單直接，只須在一家店舖內買滿總金額超過五千日元時便可退稅。

日本當地有些購物商城內已設有免稅退稅櫃台，你可以在同一個商城不同的店舖內合共買滿五千日元，然後到現場櫃台辦理退稅手續，你便可以直接拿到現金，不需留待到機場時又要再辦理一次手續，非常方便！

退稅商品原則上是不可以在日本國內打開使用的，如果被抓到的話會需要補繳稅金，希望大家多加注意～最後小編提提大家如果在日本購買液體商品，而容量超過100ml時，請記得要放進行李廂內，否則過海關的時候會被全數丟掉！

現時日本的退稅制度非常簡單直接，只須在一家店舖內買滿總金額超過五千日元時便可退稅。（Gettyimages／視覺中國）

小編提醒：退稅手續是一定要有護照在身上才可以辦理，且限購買當天才可以退稅。如果忘記帶護照，是沒有辦法補退稅的，所以在出門購物前一定要檢查有沒有攜帶護照，不然就無法退稅了！

日本的藥妝產品真的非常多，小編無法一一細數，就僅列出小編和店員的推薦商品，如果你喜愛的商品沒被列到千萬別難過！最後也要提醒大家每個人的肌膚狀況都不同，建議要試用過或是了解後再購入啊～

【本文獲「KKday」授權轉載。】