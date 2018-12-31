【越南沙霸．北河市集】周日限定部落生活　掃盡街頭小食血拼特產

北河市集，絕對是這次往越南沙壩的重點行程，這是一個每到周日，附近村落的人們都會帶著各式物品前來交易的傳統趕集。

文： iunwind

為了想去北河市集，我們坐火車從河內抵達老街市時，特地在老街待了一晚，以免先到了沙壩，還得再走一趟回頭路回老街市才能去。隔天一大早從老街市的交流道搭上往北河的小巴（每人六萬越南盾），在司機不斷沿路往車裡塞滿人，不斷左彎右拐的二小時後終於抵達。

在司機不斷沿路往車裡塞滿人，不斷左彎右拐的二小時後終於抵達。（ iunwind攝）

一下車，眼前景色已被映滿穿著各式鮮艷傳統服的部落村民，快速瀏覽過觀光客商品區後，開始往傳統生活買賣區探索，遇見家畜市集時，感官是無比驚奇的，這一區分成牛／雞／狗／豬／鴨各區，以牛區為最大宗，買方牽著動物待買，賣方細細檢查想賣的動物，動物們大多都死氣沉沉的，大概知道自己是要被拍賣而生死未卜的那一方。走過狗區時，因知道越南有吃狗的風俗，所以我只能選擇不去多想，這些呆萌的小狗們，被買主帶走後的未來。

▼按下圖看更多北河市集的風光：

+ 3 + 2

過了家畜區，是私釀酒區和自耕自種生產的野菜蔬果區，如果不是旅人身份，應該也會大買特買的吧～逛累了，不用擔心，市集裡有許多甜點攤和一整排的麵攤，眼花撩亂地讓你一攤又一攤吃的過癮。

當然，趕集必備的街頭理髮攤更是少不了。

北河市集，其實沒有想像的大，但走在裡面仍是目不暇給，幾乎每個角落都極其吸晴！連吃了幾攤街頭小吃，好像是可以開始進入觀光商品區血拼的時候了。先買了個牛鈴後，看到朋友們早已失心瘋買到包包都滿到要爆出來了，有朋友一起，好像購物慾都被激發出來，二個刺繡抱枕套以商人喊價的一半不自覺就入手。

▼按下圖看更多觀光商品區的特產：

下午二點多，再次坐上塞滿人的小巴下山回老街市，到了火車站就有公車（三萬越南盾）往沙壩，最後一班公車是晚上五點，千萬別像我們一樣沒趕上，只能被路邊的掮客痛宰了一人十萬才能上山。北河市集其實已經發展成有觀光味的地方，但還是能感受到當地人最傳統的生活樣貌和熱度，不虛此行。

【本文獲「背包客棧」授權轉載，繼續閱讀原文：越南沙壩 周日限定北河市集】

延伸閱讀：

我想知道寮國到底有什麼~夢濃依

我想知道，寮國到底有什麼～龍坡邦