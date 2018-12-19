【澳門旅遊景點推薦】快閃澳門食、玩、買！12月必做9大新事

踏入年尾，慶祝活動接踵而來！請唔到長假的朋友，唔使失望，一於快閃澳門止止旅行癮，即睇編輯部為大家精選9件必做的食、玩、買大事！

01. 澳門光影節2018

12月去澳門當然少不了參加一年一度的光影節！今屆以「時光澳遊」為主題，由即日至12月31日，大家除了可以欣賞光雕表演之外，今年覆蓋路線範圍比去年大，大家都可以走入實景打卡拍照。大三巴、花王堂區及望德堂區瘋堂斜巷，還有南灣雅文湖畔以及氹仔街市、北帝廟一帶，打卡位豐富。今年更新增文創夜市及光影美食車，方便大家邊行邊食。

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02. 《延禧攻略》探索繡藝之旅

雖然《延禧攻略》熱潮減卻，不過仍有不少人對劇中服裝、場景留下深刻印象！美獅美高梅特意舉辦「探索繡藝之旅」，以聆聽導賞的方式，用每節45分鐘帶大家拆解清宮傑作背後的寓意，欣賞酒店內收藏的北京紫禁城28張御製地毯。

03. 必食聖誕自助餐

聖誕自助餐可說是去澳門的必備行程，今年新濠影滙、澳門悦榕庄及澳門四季酒店的聖誕自助餐都非常觸目，除了傳統聖誕食物之外，還有不少創新美食。不過記得快手book枱，手快有，手慢無！

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04. 2千呎場VR打喪屍

一班朋友出行，想來點好玩又刺激的活動？大家就不可以錯過玩VR打喪屍！澳門百老匯就為玩家提供一個2千呎大的場地給大家，最多還可以同時支援8位玩家一同進行遊戲。大會更採用Razer電競耳機麥克風，以讓玩家們可以在遊戲中商討戰略，非常過癮。玩家更可在VR 場景中隨意走動，就算明知自己在遊戲當中，但位處高處仍會有離心感覺，非常真實！

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05. 必寄文青明信片

今時今日去旅行還有多少人會寄明信片呢？其實明信片除了為自己的行程留下難忘回憶外，最重要是將當下的旅行心情分享給朋友們，收到明信片的朋友定必甜入心。喜歡寄明信片的人，一定要到澳門Cafe Voyage，店內有幅明信片牆，多款澳門特色明信片任君選擇，寄出自己的心情吧！

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06. 室外真雪溜冰​

想過個白色聖誕？其實澳門都有！位於澳門巴黎人巴黎鐵塔7樓觀景台的室外真雪溜冰場，大家可以可穿上溜冰鞋，一展溜冰技藝。不會溜冰的亦不用怕悶，因為在溜冰場旁邊定時有精彩娛樂表演可欣賞，餓了亦可在美食攤檔醫肚。

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07. 豪嘆米芝蓮新上榜餐廳

難得來到年尾，加上早前香港澳門米芝蓮指南公佈了新摘星食店，辛苦了一整年，不如獎勵下自己！無論是一、二、三星都任君選擇！由中菜、法國菜到印度fusion菜都有， 總有一款合你心水！

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08. 打卡熱點－黑沙水庫避世吊橋​

最近澳門的一條「避世吊橋」成了熱點，不少人更專誠前往打卡！吊橋勝在旅客不多，而且拍出來的環境優美，難怪不少網紅都去。就算是一家大小出行，亦不怕悶親小朋友，因為公園內免費的滑草場，可說是「放電」之選。

公園內亦設有水上活動中心，前往吊橋可由路氹新濠天地出發，乘坐15號巴士往路環黑沙海灘及九澳方向，45分鐘車程後就到達黑沙水庫車站，下車即可看到黑沙水庫郊野公園的門牌。（facebook@greencity.icare）

經過滑草場後再向前走幾步，就會看到一條被樹林包圍的鋼纜木製吊橋。約25米長的吊橋，在黑沙水庫的兩岸，但走在吊橋上可說少一點膽量也不行，因為一面行走會一面搖晃！但作為打卡熱點，在這邊拍出來的照片當然有質素的保證。在澳門的旅程上，過來呼吸一下新鮮空氣也是個不錯的選擇！

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09. 除夕倒數煙花表演

煙花表演每年都是旅遊必看的節目之一，今個12月澳門將會舉行二次煙花表演，分別是慶祝澳門特別行政區成立19周年及除夕倒數，屆時會於澳門旅遊塔對開海面舉行，最佳的觀賞地點除了旅遊塔之外，更可到觀音蓮花苑、澳門科學館一帶的海傍、主教山山頂、文創休閒地標「南灣．雅文湖畔」及氹仔海傍散步逛逛，也是不錯選擇。

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