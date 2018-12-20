【曼谷旅遊交通】BTS綠色延長線正式開通！新站3個必去景點

作為一個不時出遊去泰國的你，又怎可以不知道曼谷BTS綠色延線（北欖府延線）已經正式開通？如此一來大大紓緩素坤逸路的交通擠塞情況，而作為旅客的我們，其實仲有好多好處！原來新站有很多好玩景點，不如一齊睇睇！

4個月內免費試搭！

曼谷BTS綠色延長線素坤逸（Sukhumvit Line）至北欖府延線（Green Line）早前於12月6日正式開通，由原本Samrong （E15站）為終站，現在一直延伸、順序為Pu Chao、Chang Erawan、Royal Thai Naval Academy、Pak Nam、Srinagarindra、Phraek Sa、Sai Luat，最近來到Kheha（E23站），亦即最新的終點站，合共8個新站。全長12.8公里的延長線大大紓緩素坤逸路的交通擠塞問題，而BTS官方亦宣佈由12月6日起的4個月內（預計至2019年4月16日），遊客和居民都可免費乘搭這延長線內的8個新站，即由這8個新站出發至市中心各站，將不收取這延長線內的額外車資（如由Kheha站往Mo Chit站，單程車資為 59泰銖），而之後這延長線正式營運，預計單程票價不會超過65泰銖。

綠色延長線開通後的4個月內，乘客可免費試搭這條延長線。（圖：metromap.city）

3個必去新站景點

被譽為曼谷人的後花園，北欖府區除了有不少大型商場可以shopping之外，原來更有不少景點，如三頭象神博物館、古城76府、鱷魚湖動物園等，都是旅遊的熱門地，不過以往包車去麻煩之餘又要忍受曼谷市內的嚴重大塞車，現在開通了BTS新站，下回自由行就更方便。

北欖府被稱為「曼谷後花園」，景色非常迷人。（圖：Wikimedia Commons）

01. Chang Erawan站－三頭象神博物館

三頭象神博物館（The Erawan Museum）位於北欖府，之前由曼谷出發到Bearing站再轉的士或25、142、536號公車才可到達。不過開通了新的BTS站後，只需在Chang Erawan站下車，步行15分鐘就到。博物館上的三頭象神非常具標誌性，整座建築物約有17層樓高，內部分為三層參觀區域，地下是放滿不少古董文物的「Underworld」；二樓「Earth」擺放了很多藝術家手雕之作，樓柱亦雕滿東方及西方神話故事；三樓則是以古董佛像為主的「Heaven」。其實這三頭象是來自印度神話，不過很多旅行團或當地人都會誠心求拜，據稱亦非常靈驗。

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02. Sai Luat站－鱷魚湖動物園

作為世界最大鱷魚養殖場，北欖府鱷魚湖動物園是旅客必到的景點，位於新BTS延線Sai Luat站和Kheha站之間，由其中一個站出來只是步行約15分鐘左右。動物園內除了鱷魚外，還有飼養老虎、大象、蛇類等，亦有每日的鱷魚表演環節。

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03 Kheha站－古城76府

在終點站Kheha下車後，轉乘十多分鐘的士就可到達古城76府（Ancient Siam）的入口，被稱為「世界最大露天博物館」的古城76府，展示了不少泰國風格的古建築，而且還有高棉王朝、印度文明和中國文化的新型建築亦可以在這裡看到。旅客更可以看到泰國古時候戰爭使用的戰船和精緻的雕像，另有水上市場區和飲食區，參觀後可以shopping兼休息一下。

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