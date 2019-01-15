【德國旅遊】訪歐洲童話世界新天鵝堡外　必到慕尼黑聖母教堂朝聖

德國的巴伐利亞邦有著美麗的山脈、湖泊與眾多童話小鎮，它的首都慕尼黑除了是著名的啤酒節舉辦城市，更是許多旅人用來前往巴伐利亞其他名勝的基地，包括經典的富森小鎮與童話的樣板城堡——新天鵝堡。

文： wilhelm

慕尼黑在巴伐利亞王國時期就是政治、藝術與文化的中心。然而在一戰德國戰敗後，統治巴伐利亞的Wittelsbach王朝被迫退位。統治者路德維希三世逃離慕尼黑後，共產的蘇維埃政權隨即成立。雖然後來共和政體再次恢復，但慕尼黑已經成了各方政客與政治團體的角力場，包含希特勒與納粹黨。

慕尼黑王宮（wilhelm攝）

希特勒與納粹黨在慕尼黑發起了著名的啤酒館政變（Beer Hall Putsch），企圖推翻威瑪共和奪權。雖然政變失敗，希特勒入獄，但在法官的同情下，希特勒不但有舒適如套房的「牢室」，甚至還有一名秘書。希特勒在此於秘書的協助下完成了闡述他生平與政治理念的「我的奮鬥」一書。希特勒因為入獄在黨內的地位大為提高，納粹黨後來也在體制內奪權成功，把德國、歐洲乃至世界拖入戰火的深淵之中。在二戰的最後五年中，慕尼黑被盟軍大規模轟炸了71次，舊城區的建築九成都被摧毀，整個城市更是一半以上變成斷垣殘壁。

慕尼黑市政廳（wilhelm攝）

1949美國佔領軍離開後，慕尼黑隨即展開嚴謹的重建工程。整個城市在戰後迅速的復甦，創造了「經濟奇蹟」（Wirtschaftswunder）的黃金時期，更在1972年主辦了奧運。今日的慕尼黑除了是BMW、西門子與安聯等大企業的家之外，也是德國最富庶的城市之一，有秘密首都之稱，甚至被其他地區的德國人當成天龍國來看待。

慕尼黑有幾個著名的景點，除了上篇提到的慕尼黑王宮之外，還有瑪麗安廣場與新市政廳、特埃蒂納教堂、聖母教堂、英式花園與新天鵝堡主人路德維希二世的出生地寧芬堡等等。若對二戰歷史感興趣，也可以前往慕尼黑西北邊、納粹建立的第一個集中營——達考集中營。

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