【韓國首爾】春天賞花景點必去建國大學　沿一鑑湖漫步粉色櫻花路

這次去韓國參觀了很多間大學，這間是我朋友想要看學校內什麼東西但她自己也忘了，所以我們來參觀的方式是漫無目的的狀態，且因為來這區的重點其實是e-mart，所以學校內我們算是速速的完成參觀。

文： ice_duckj

建國大學官網 - http://www.konkuk.ac.kr/do/Index.do

基於到達校門口後我朋友依舊是無法想起為啥要排這個點，所以我說那我們繞著湖走一圈吧!接著從建國大學醫院旁的校門口往內走，一進去立即看到滿滿的櫻花，春天的韓國真的真的非常推薦來賞花，畢竟我們去了其他網路上人家推薦賞花的地方，都沒看到大量的花，但去博物館和多間大學的路上都遇到很多盛開到讓人不由自主讚嘆的花量。

搭乘地鐵到建國大學的方法及建國大學校園地圖（點擊圖片）↓↓↓

回歸正題，一進去就看到大排的櫻花在校門口等著，由於花開得非常非常茂，所以連在地人自己都拍得很樂，一整個風景好，即是天氣陰陰的，但花依舊讓大家拍得很開心，所以在入口區我們因為要拍攝櫻花就被困住了15分鐘左右。

一進去就看到大排的櫻花在校門口等著（點撃圖片）↓↓↓

終於向湖邊(一鑑湖-首爾市內最大的人工湖)靠近後，發現裡面櫻花量依舊多到爆，且沿著湖邊加上柳樹超級美，春天感十足，且其實當天一點都不冷，所以穿太多的狀態下讓我一直臉超臭，畢竟我充滿被冷到的心情來韓國，但一天都沒被冷到，所以當到湖邊欣賞櫻花同時，也找位子坐下欣賞加休息，由於當天溫度適宜，加上滿滿的花可欣賞，所以基本上是一位難求。

到一鑑湖邊欣賞櫻花（點撃圖片）↓↓↓

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休息一陣後繼續向前進，沿著湖邊繼續往上走，每一個角度欣賞都覺得很舒服，走一走靠近學生會館前看到有沙袋讓人覺得真的是很青春啊!!!!(淚!)，美景加沙包，超舒壓。

沿著湖邊繼續往上走，每一個角度欣賞都覺得很舒服（點撃圖片）↓↓↓

再往前走會經過虹霓橋，查了資料說他是一座愛情橋，就是不是情侶的男女一起走過去會變情侶，但情侶一起走過去會分手(喔!?是座任性的橋呢!!)，不過我當時印象中好像有看到他的介紹，說此橋是校內的是古蹟之一，可是我查了資料目前什麼介紹都查不到，學校網頁也沒介紹!!?可是倒是查到很多部韓劇在建國大學拍攝，<鬼怪>第七集的某一幕有在博物館前拍攝，虹霓橋和走到橋前方一塊爬藤植栽的休息區也有在不同韓劇出現，基於我不看韓劇，就不詳細介紹，我唯一看過的韓劇就是<順風婦產科>(時代的眼淚啊!!!順風!順風!耶!)，總之，是一間挺厲害的學校無誤。

【本文獲「背包客棧」授權轉載，繼續閱讀原文：(韓國)春天賞花好去處-建國大學】

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