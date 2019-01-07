【韓國App】遊韓必備！首爾自由行5大實用APP　韓巢、Naver Map

韓國近年成為港人熱門旅行地點的前3名，不少人都愛到韓自由行。這次為大家整合了5個首爾自由行必備手機App，到韓國旅行只要有這幾個App在手，翻譯、跑景點、找餐廳、乘車等都不是問題！

PAPAGO是Naver出品的翻譯軟件，準確度頗高！（圖片來源︰Naver）

1. 翻譯必備—Naver Papago Translate

這個翻譯軟件是Naver所出品，介面簡單易用，提供聽、寫及拍照翻譯功能，支援多種語言，記者認為在中韓翻譯上比Google Translate更準確！

到首爾旅行最常搭的交通工具非地鐵莫屬，首爾市的地鐵線相當複雜，有了這個APP便不用再怕會搭錯線了！（圖片來源︰百度）

2. 地鐵指南—韓巢韓國地鐵

首爾市的地鐵十分複雜，加上很多站只要換乘錯了就要繞一大圈才能到達目的地。這個韓巢韓國地鐵APP有簡體中文介面，加上提供首爾、釜山、大邱、大田以及光州的地鐵指南，非常實用。用家只要輸入出發地及目的地便會自動列出路線、時間、價錢等資訊，實是韓國交通APP首選！

自由行少不免要找路，在香港大家慣用Google Map，來到韓國則建議大家使用Naver Map。（圖片來源︰Naver）

3. 地圖準確度高—Naver Map

Google Map在韓國不太好用，會經常出現找不到目的地的狀況！因此還是建議大家使用韓國出品的地圖—Naver Map，由於之前只有韓文版本，所以不懂韓語的旅客未使用。不過最近Naver地圖終於推出中文版，只要在設定 (설정) 裏的語言 (언어) 設成中文 (중국어) 即可。APP內有齊地鐵、巴士路線、的士估價等相關資料，定位準確，非常方便。

韓遊網是一個全面的韓國旅遊資訊APP，計劃行程時不妨參考一下。（圖片來源︰百度）

4. 吃喝玩樂至荀優惠—韓遊網

韓遊網是一個內地開發的韓遊APP，提供各式各樣的韓國自由行資訊，包括優惠情報、美食購物熱點、景點介紹、酒店資訊、韓國天氣等，應有盡有。顯示語言為簡體中文，介面清晰，分類一目了然，加上不時會提供熱門景點的門票優惠、購物折扣、團購優惠等，只要出示手機即可，極好用。

韓國宵夜炸雞絕對是韓遊必做事件之一，有了這個外賣APP，想吃什麼都可以！（圖片來源︰NAVER）

5. 宵夜外賣必備—YOGIYO (배달요기요)

韓國人的外賣文化十分盛行，大部份餐廳都提供外賣服務。當中Yogiyo算是韓國數一數二的外賣APP，除了必吃韓國炸雞外，炸醬麵、日式便當、韓食、菜肉包、Pizza、甚至燒肉也有，深宵肚餓一樣大把選擇！此外，介面會顯示不同菜式種類，按定位標誌更可知道附近有甚麼餐廳，雖然全是韓文但操作簡單，選好食物後只要輸入韓文地址、電話號碼即可，而外賣員亦會來電再確認訂單。用家可以現金或信用卡支付，確認訂單後可按詳情追蹤，餐點到達後也會來電，建議不懂韓語的旅客可以先找酒店職員協助落單。